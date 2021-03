Poloha zezadu: Jak si ji zpestřit, aby vás bavila a dosáhla jste orgasmu?

Muži ji většinou milují, protože jsou pány celé situace. Ženy ji příliš nevyhledávají, protože při ní často nedosáhnou orgasmu. Jak si užít pozici zezadu, aby byla přínosná pro vás i pro partnera?

Ruční pomoc Není žádnou novinkou, že většina žen dosáhne orgasmu nejčastěji drážděním klitorisu. V této poloze se s účastí partnera moc nedá počítat, můžete si ale pomoci sama a dráždit se rukou tak, jak to máte nejraději. Pokud se bojíte, že bez opory jedné ruky ztratíte balanc, opřete se o předloktí. Partner to jedině ocení, protože tak docílí ještě hlubšího proniknutí. A chcete-li sílu orgasmu znásobit, použijte vibrátor určený přímo pro klitoris, který vás vynese do nebe! Jak prožít intenzivnější orgasmus? Podívejte se na video:

Oční kontakt Mnoho žen potřebuje při milování svého partnera nejen cítit, ale i vidět a je pro ně důležitý oční kontakt. Toho je ale při poloze zezadu poněkud těžké docílit, není to však nemožné. Stačí vzít do hry zrcadlo! Ať už se přemístíte i s partnerem před něj, nebo zrcadlo postavíte před postel, vaše milování dostane nový rozměr. Vy budete mít krásný přehled o tom, co se děje vzadu, a váš partner bude zase moct v odrazu sledovat, jak si milování užíváte vy. Vzrušení poroste oboustranně! Jak to zvládnout bez sexu v lockdownu? Pomůže vám jóga i háčkování 1 Jelikož jsme momentálně všichni uzavření ve svých obcích a okresech a…

Převzetí otěží Jestli chcete mít kontrolu i nad touto polohou, kdy si nadvládu většinou užívají muži, není to nemožné. Ať už vám nevyhovuje rytmus, nebo máte při hlubokém průniku bolesti, jde to změnit. Stačí partnera trochu umírnit a tlakem svého zadečku ho přimět, aby se posadil na paty, zatímco vy budete nadále přirážet a určovat tak rychlost a razanci celé jízdy. Erotické hrátky ve sprše: Jak si sama udělat dobře za pomoci proudu vody? Masturbace ve sprše není pro mnoho z vás žádnou novinkou, možná ale…

Natěsno Chcete ještě víc zintenzivnit prožitek během pozice zezadu sobě i partnerovi? Není problém. Při této poloze má žena běžně nohy široce roztažené a partner klečí mezi nimi. Zkuste ale dát nohy k sobě a partner ať si obkročmo klekne podél vašich lýtek. Jakmile do vás vnikne, stiskněte stehna k sobě, čímž zapojíte do hry pánevní svaly, které vám pomohou k intenzivnějšímu orgasmu. Ani partnerovi to vzhledem k těsnějšímu proniknutí nebude dlouho trvat! Doveďte milování k dokonalosti: Jednoduché tipy, které vylepší váš sex 1 I když máte s partnerem uspokojující a vášnivý sex, neznamená to, že…