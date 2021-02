Pomalá dieta: Co to je a jak se díky ní bezbolestně hubne

Cíleně zpomalte

Není to možná jednoduché, ale pokud chcete z jídla užít maximální možné benefity a zabránit přibývání na váze, zpomalte. Každý den si vyhraďte třikrát patnáct minut na tři hlavní jídla denně a během jejich konzumace prostě jen buďte.

Soustřeďte se na to, co máte na talíři, co si vkládáte do úst, jak to chutná. A také si uvědomte, jestli to, co na tom talíři máte, skutečně chcete sníst. V některých případech tak zabráníte zbytečnému mlsání a emočnímu přejídání, protože si uvědomíte, že to jídlo ve skutečnosti sníst nechcete, že jen jednáte podle nějakého zvyku.