Pomalý růst, dlouhotrvající krása: Proč si na zahradu pořídit i pomalu rostoucí rostliny

Trpělivost se na zahradě vyplatí. Pomalu rostoucí rostliny se vám odmění sice až po letech, ale bude to rozhodně stát za to.

Rychle rostoucí trvalky i stromy jsou momentálně velmi žádané, protože většina majitelů zahrádek chce mít vzrostlé rostliny v plném květu na zahradě co nejdříve po zasazení. Řada atraktivních, odolných, avšak pomalu rostoucích druhů se tak dostává do pozadí, ačkoliv se obvykle jedná o dlouhověké rostliny, které dokážou na zahradě dělat radost mnoho let. Někdy záleží i na konkrétní odrůdě, kdy mezi normálně nebo rychle rostoucím druhem můžete najít i speciální odrůdu, která se bude vyznačovat pomalejším růstem, což lze v některých situacích ocenit.

Rychlost růstu jako nevýhoda

Rychle rostoucí rostliny obvykle vyžadují během sezony více zásahů. Potřebují častěji prořezávat, tvarovat nebo dělit oproti druhům s pomalým růstem, které zůstávají bez zásahů atraktivní po delší dobu.

Pokud chcete zahradu s nižšími nároky na údržbu, pomalu rostoucím druhům byste se neměli vyhýbat.

Totéž platí i pro nejmenší zahrádky a velké nádoby, kde je bujný růst rostlin vyloženě nežádoucí. Rychle rostoucí druhy by se brzy začaly vzájemně vytlačovat a budou vyžadovat časté zkracování. V případě pomalu rostoucích se může na malé ploše uplatnit více druhů současně, a zahrádka bude působit estetičtěji. Pomalu rostoucí trvalky se také velmi hodí do skalek nebo pro pěstování ve svazích, protože mívají tendenci tvořit hustější porosty, a tím pádem stabilizovat terén.

Zůstanou malé

V omezených prostorách se nemusíte vzdávat ani stromů a keřů. Třeba zakrslé odrůdy jehličnanů nebo čarověníky mají jen minimální roční přírůstek, své stanoviště nepřerostou ani za více let. K nejméně náročným patří zakrslé jalovce, cypřišky nebo túje. Nejmenší odrůdy smrku dorostou do své přibližně metrové výšky až za celou řadu let. Zakrslé jedle jsou náročné na čistotu ovzduší. Borovice kleč je k sehnání v mnoha tvarových kultivarech s různými barevnými odstíny jehlic.

Trvalky pomalu rostoucí

Baptisie jižní

Trvalka s modrými či bílými květy ocení slunné stanoviště, ale snese i polostín. Dorůstá do více než metrové výšky. Po odkvětu vytváří modročerné lusky. Po odkvětu se dá i seříznout, znovu obrazí. Hodí se do venkovských i lučních zahrad a trvalkových záhonů. Do velkého trsu doroste za tři až čtyři roky.

Třemdava bílá

V naší přírodě se vyskytuje i divoce, ve stepních oblastech, kde je chráněná. Na zahradách poroste jako mohutná trsnatá bylina s velkým květenstvím tvořeným růžovými květy s purpurovou žilnatinou. Seženete však i odrůdy s květy v bílé. Roste pomalu. Při kontaktu s holou rukou může vyvolat silné podráždění. Intenzivně citronově voní.

Amsonie

Nenáročná trsnatě kvetoucí trvalka se světle modrými květy ve tvaru hvězdiček má nejraději slunné stanoviště, dobře snáší i sucho. Celá rostlina působí dekorativně. Koncem sezony se listy zbarvují do výrazně žlutého odstínu. Atraktivní trs se vytvoří za dva až tři roky.

Zimostráz

Oblíbený stálezelený keřík s tmavozelenými lesklými listy, kterému se řada zahrádkářů vyhýbá právě kvůli pomalému růstu. Výborně se však tvaruje a umožňuje vytvářet nejrůznější stříhané solitéry. Dokáže vytvořit hustou zelenou clonu nebo obrubu záhonů. Je nenáročný, jen nezapomínejte na přihnojení a zálivku v horkých suchých dnech.

Vlčinec čínský

Málo známý příbuzný zahradního vlčího bobu, oproti kterému je mnohem odolnější. Výborně zvládá i silné mrazy. Rozrůstá se pomaleji, ale je dlouhověký. Tvoří krásné dekorativní trsy se žlutými květy. Vytváří silný kořenový systém, hodí se i pro zpevňování půdy proti erozi. Vyberte pro něj slunné stanoviště.

Borovice kleč

Borovice kleč je nízký kompaktní jehličnatý keř rostoucí v horských oblastech. Dosahuje až do výšky 2 metrů. Je výrazně světlomilná, lze ji tedy sázet všude tam, kde je trvalý dostatek světla – nejlépe ale bude prospívat na plném slunci. Borovice kleč je velmi odolná dřevina, která kromě zamokřené nebo velmi vlhké půdy snese vše, včetně velkého sucha a horka.

"Článek vyšel v časopise Blesk Hobby 5/24"

Text: Jaroslava Bajerová