Popínavé pokojovky jsou in: 7 druhů, které dodají vašemu bydlení šmrnc

V našem případě půjde o ten, jemuž se říká plazivý, ale jde vlastně o fíkovník šplhavý (Ficus pumila). Můžete ho nechat popínat po opoře anebo spadat ze závěsné nádoby. Je ideální do polostínu, na slunci by trpěl . Bude se mu dařit, když mu zajistíte pravidelnou zálivku.

Pokračování 4 / 7

Monstera

Patří mezi oblíbené pokojové rostliny, jež uchvacují svými velkými zajímavými listy. Existují ale i odrůdy s drobnějšími listy, které se hodí do menších místností. Je to také vyhlášená čistička vzduchu. Při pravidelné zálivce a na světlém místě vydrží i mnoho let, můžete ji i zmlazovat řezem.