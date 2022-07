Poprvé ve Varech: Jaké to je zažít víkend na Mezinárodním filmovém festivalu?

Tenkrát poprvé

Všechno je jednou poprvé. Čím je člověk starší, těch „poprvé“ stále ubývá a přicházejí čím dál víc zřídka. Moje letošní velká ppremiéra byla účast na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary (dále KVIFF). V minulosti mi tato akce neustále nějak proklouzávala mezi prsty: ať už to bylo termínem kolidujícím s hudebním festivalem Rock For People, nebo se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup, či mým rozhodnutím žít dvě léta v zahraničí, případně nedostatkem vhodného doprovodu, zkrátka nějak se nedařilo. Až letos. Konečně!

Velkou motivací mi byly kolegyně ze spřáteleného webu Ženy.cz, které mě přibraly do party, a tak bylo hned od začátku jasno, že tahle výprava bude stát za to. Výživné bylo už samotné plánování. Nejdřív jsme totiž měly ubytování, ale nebyly akreditace, pak zase přišlo potvrzení akreditací, ale nebylo kde bydlet, chvilkovým zkratem bylo i to, že nám bylo zakázáno jet v plném počtu. Když se vše ustálilo, nastala panika největší: Nemáme co na sebe! V tomto ohledu se o nás naštěstí postaral obchod Malé černé, a tak jsme mohly na první festivalový víkend nakonec vyrazit. Splnil festival očekávání?

Jak to vypadalo na zahájení 56. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary? Podívejte se na video: