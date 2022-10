Pořizujete novou troubu? Zaměřte se na spotřebu a funkce

Chystáte se vyměnit starou troubu, abyste ušetřila za energie a nemusela se vzdát pečení? Nebo zařizujete novou kuchyňskou linku? Máme pro vás pár praktických postřehů a tipů, abyste se při výběru nespálila.

Nejprve je potřeba si pečlivě promyslet, jak často pečete, pro kolik osob, jaké funkce při tom využíváte a také zda hodláte v troubě grilovat či vařit v páře. Od toho se bude odvíjet jak velikost, tak rozsah funkcí spotřebiče. Až si tohle ujasníte, čeká vás ta příjemnější část, kterou je design spotřebiče.

Šetřete energie

Při vzrůstajících cenách za energie je stále podstatnější energetická náročnost spotřebičů. Nákupem nového pomocníka můžete ušetřit nemalou částku při následném vyúčtování za elektřinu. Zaměřte se proto na štítek, kde je uvedena energetická třída. Ta vyjadřuje energetickou náročnost daného spotřebiče a usnadňuje orientaci na trhu. Nejúspornější trouby jsou označeny A+. Na energetickém štítku spotřebiče najdete také informace o spotřebě za jeden běžný pečicí cyklus, a to jak pro klasické pečení, tak pro pečení s ventilátorem.

Jděte do páry

Vaření v páře patří nepochybně mezi zdravé způsoby vaření a je stále oblíbenějším, protože jídlo nevysušuje a zachovává jeho živiny i přirozenou chuť. V kategorii trub se můžete setkat s plně parními troubami, které vám umožní připravit zeleninu či ryby komplet v páře. Stačí nalít vodu do plechu na dno trouby. To vytvoří při vaření páru a pokrm bude uvnitř šťavnatý, ale na povrchu dostatečně propečený. Dbejte taky na to, aby parní trouba umožnila kombinovat použití horní i dolní zóny. To vám ušetří čas a energie při současné přípravě různých pokrmů s různým nastavením.

Umělá inteligence

Ty nejvyšší řady spotřebičů umožňují napojení na wi-fi a ovládání na dálku pomocí aplikace v tabletu či smartphonu. Také nabízejí seznam základních receptů, které si můžete doplnit o své vlastní. Některé vám dokonce přípravu jídla vyfotí nebo vytvoří časosběrné video, kterými se pak můžete pochlubit na sociálních sítích. Ty nejchytřejší trouby pak mají funkci, která využívá technologii rozpoznávání potravin podle jejich vzhledu. Na základě toho pak trouba optimalizuje nastavení pečení a zároveň monitoruje potraviny, aby nedošlo k jejich převaření nebo připálení.

Samočistící

Tato funkce vám výrazně usnadní život a ušetří čas i peníze. Pokud vsadíte na troubu s katalytickým čisticím systémem, nebudete muset ani utrácet za prostředky na odstranění mastnoty. Katalytická vložka totiž pohltí všechen tuk a mastnoty, které se mohou v průběhu přípravy pokrmů v troubě usadit.

Pěkný design

Není klíčový pro komfort při užívání trouby, ale rozhodně byste ho neměla opomenout. Pokud bude dokonale ladit s celkovým vyzněním vaší kuchyně, bude vám dělat o to větší radost. Nejčastěji se setkáte s moderním minimalistickým designem z nerezu a skla, který je univerzální a hodí se do celé řady kuchyní. Pokud máte rádi stylovější spotřebiče a výraznější barvy, seženete je na trhu taky. Vaše kuchyň pak bude osobitější a budete v ní ráda trávit čas.

Ušetřete při nákupu

Pokud se chystáte na koupi parní trouby teď, určitě vám přijde vhod akce značky Samsung, při které můžete získat až 20 000 Kč zpět při nákupu vybraných produktů. Využít ji můžete třeba pro nákup trouby Bespoke v energetické třídě A+ a s úsporným režimem Eco convection, který při pečení spotřebovává méně energie. Akce trvá do 13. listopadu 2022 a platí na všechny produkty z řady Bespoke Home, která zahrnuje designové, úsporné a udržitelné chladničky, pračky, sušičky i vysavače. Více o akci najdete zde.