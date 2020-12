Porody v roce 2020: Které slavné české osobnosti se letos dočkaly miminka?

Své druhé dítě přivítala na svět herečka Marie Doležalová. I když rodila předčasně, miminko bylo v pořádku a dostalo jméno Rudolf. "Nejdřív jsem měla pocit, že jsme rodina, když jsme tu byli my dva s Markem. Pak nás Alfrédka vyvedla z omylu, protože rodinu z nás udělala ona. A teď jsi přišel ty a my máme pocit, že teprve TEĎ jsme ta rodina. Vítej na světě, miláčku, narodil ses trochu nečekaně, ale ještě před tím, než vypukly tyhle šílený karantény, takže asi znáš správný čas, kdy přijít na scénu. Vítej, hošíčku náš!" napsala herečka na Instagramu.

"Včera se stal zázrak.... Ano, hodně pršelo a bouřilo. Ale to hlavní, narodila se nám Jovanka! Už teď je pochopitelně geniální, má neuvěřitelně moc vlasů a krásná je, až okenní tabulky praskají. Děkuji @onpribram za přijetí, profesionalitu a ochotu. Zejména potom MUDr. Daně Chudáčkové s MUDr. Petrem Chudáčkem prostě za vše. Je nádhera rodit v místě, kde každý miluje svou práci! Jo a speciální poděkování ještě tomu, kdo vynalezl rajský plyn, protože to, co já s ním zažila, nikdy z hlavy nevymažu a myslím, že nás bude víc:-). A @michalvavro je statečnej a dělá krásný vlasatý holky. Tak pijte a volejte sláva! Děkujeme," rozepsala se herečka Lenka Zahradnická u první fotky se svojí druhou dcerou Jovankou.

Také herečka Kristýna Leichtová se dočkala druhého potomka. Novorozenou dceru pojmenovala Rozárka a radovala se i na sociálních sítítch. "Milý světě! Voláme do tebe, že se nám dnes v noci narodila Rozárka! A to je zatím všechno, přivítej ji vlídně s otevřenou náručí. Děkuji!!!" uvedla Leichtová na Instagramu.

Modelka a moderátorka Gabriela Lašková přivítala v září na svět druhého syna pojmenovaného Vincent. "Tak už je s námi, chlapeček náš. Jsme tak strašně moc vděční, že ho máme v náručí a že ten příchod na svět zvládnul v pořádku. Naše nekonečné díky patří panu doktoru Petru Horákovi. Jen díky němu mě celý den držíš za prst a mně z toho poskakuje srdce samou láskou. Zbytek si prozatím necháme pro sebe a jdeme si užívat první společné dny. To je taková láska! A Beník je bráška! Je to vážně, vážně neskutečný pocit štěstí," rozplývala se Lašková na sociálních sítích.

Není to tak dlouho, co Markéta Konvičková bojovala s nádorem na vaječníku. Naštěstí pro ni boj dopadl dobře a zpěvačka mohla otěhotnět a v září porodit dceru Amálii. "Amálie. Poklad v náručí. Vítej sluníčko. Už teď má naše dcera svoji hlavu, prostě už chtěla být s náma. Nejkrásnější moment tě spatřit a přitulit si tě k sobě!" vzkázala na Instagramu Konvičková své dceři.

Vendula Pizingerová

Vdova po tragicky zesnulém skladateli Karlu Svobodovi Vendula Pizingerová šokovala veřejnost hned dvakrát. Poprvé, když zveřejnila vztah s o šestnáct let mladším synem své kamarádky, kterého si později vzala, podruhé, když ve svých sedmačtyřiceti letech otěhotněla. Syn Josef se narodil v říjnu a Pizingerová na Instagram napsala toto: "Tak tě tady vítáme, synu, i s tvým tatínkem, který je přesně na den o 33 let starší... @josefpizinger už jsem nevěděla, co ti mam dat k narozeninám.... Věřím, že je to ten nejkrásnější dárek."