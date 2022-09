Poruchy příjmu potravy: Veganům a vegetariánům hrozí větší riziko

„Mladí lidé, kteří se rozhodli stát vegetariány, se sice v určitém ohledu stravují zdravěji než jejich vrstevníci, ovšem zároveň jim hrozí anorexie či bulimie. S tímto tvrzením přišla nová studie publikovaná v Journal of the American Dietetic Association,“ uvádí se na webu Informačního centra bezpečnosti potravin, jehož zřizovatelem je ministerstvo zemědělství. Dle studie se někteří zvláště mladí lidé snaží vegetariánstvím či veganstvím zamaskovat závažný stravovací problém, jednoduše odvést pozornost.

Být zdravě se stravujícím vegetariánem, nebo dokonce veganem z jídelníčku zcela logicky vyřazuje celou řadu potravin, a to nejen živočišného původu. „Praví“ vegani a vegetariáni se obvykle snaží jíst kvalitní jídlo bez chemických aditiv a konzervantů – paradoxně i tyto skutečnosti mohou hrát muži či ženě s anorexií či bulimií do karet! Již není potřeba říkat „Nechci nic jíst“, ale pouze připomenout „Toto bohužel nemohu jíst“. Rodina, přítel či přátelé se pak nebudou vyptávat, proč některá jídla daný jedinec nekonzumuje či vynechává. Veganství či vegetariánství tak může být zastíracím manévrem, což potvrzují i odborníci.

Hlad může být i špatným kuchařem

Velmi mladí, nezkušení a začínající vegani a vegetariáni mnohdy nevědí, co přesně jíst a jak připravovat chutná a zdravá jídla bez živočišných produktů. I tato skutečnost mnohdy omezuje sortiment surovin a jídel a vede k epizodám hladovění, pocitu nenasycenosti, na které u vegetariánů a veganů upozorňuje výše uvedená studie publikovaná v Journal of the American Dietetic Association. Svou roli pak pochopitelně hrají i chuťové návyky, které nelze ze dne na den změnit. To vše se pak v některých případech může odrazit v záchvatovitých epizodách přejídání a následném pocitu studu, hnusu a výčitek svědomí vůči svému tělu i zdraví. Odtud už je jen krok k bulimii!