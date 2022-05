Pošeptejte to do ouška: Jak partnerovi v posteli říkat sprosťárny a nestydět se?

Mluvit při sexu a ještě tak trochu košilatě a sexy je pro mnoho žen problém. Mají blok, připadají si trapně a nechtějí atmosféru zesměšnit. Takže nakonec své snažení už v zárodku zapudí, ale to je škoda! Verbální vyjadřování – a neznamená to, že musí být nutně vulgární – je pro muže rajcovní a uvidíte, že bude i pro vás, až vám tahle slůvka bude partner šeptat do ucha. Takže jak na to?

Mluvte o tom, že to chcete zkusit Jako každou novou praktiku, kterou chcete se svým partnerem vyzkoušet, i tuto je nutno prodiskutovat a zjistit, zda by se mu to líbilo také. Mluvit o sexu je důležité, ale lepší je dělat to jinde než v ložnici. Třeba v obýváku po konci filmu. Zeptejte se, jak by se k tomu stavěl. Zjištění, jaké má fantazie, může být příjemnou předehrou. Je nutné stanovit si hranice, kam až můžete ve výrazivu zajít, aby to ten druhý snesl.

Přečtěte si spolu erotickou knihu Předčítání erotické knihy nahlas jeden druhému je velice sexy a upevní to vaši erotickou mluvu a rozšíří slovník. Také je to dobrá berlička k tomu, že nemusíte jen tak tahat z rukávu slova, která ještě nemáte zažitá. Je lepší pomoct si slovy někoho jiného, než začnete používat ta svá.

Zahrajte si hru Erotických her je na trhu už docela slušný výběr a jejich existence pomáhá odbourat stres. Když budete plnit úkoly na kartičkách nebo políčkách herní desky, bude to mnohem uvolněnější situace, a tím pádem své fantazie a touhy snáze partnerovi sdělíte. Také si opět procvičíte sexuální slovník a způsob vyjadřování.

Nejdříve začněte pomalu Váš „dirty talk", jak se mu říká, může začít, ještě než se uvidíte doma. Můžete si vyzkoušet, jak váš partner bude reagovat na rajcovní zprávy. Psaní je také mnohdy lehčí než mluvení přímo z očí do očí, takže se během toho můžete lehce rozehřát. Začněte jemně třeba tím, že mu napíšete: „Už se nemohu dočkat, až se tvoje tělo bude tisknout k mému." Uvidíte, jak na to zareaguje, a jestli se chytí, rozhodně si dejte pozor, abyste nezačala moc zhurta a nevyděsila ho.

Zkuste hlasové nahrávky Textování má jisté nevýhody toho, že není tak osobní. Právě šeptání sprostých slovíček tomu, po kom toužíte, je jedním z důležitých aspektů vzrušení. Samozřejmě že fantazie se rozjede tak jako tak. Technologie je skvělá věc, proto můžete svému drahému nahrát hlasovou nahrávku. Na rozdíl od fotografií je tohle dost bezpečná varianta výměny erotických podnětů.

Mluvte o něčem, co se vám líbilo v minulosti Pokud vás vzruší už jen myšlenka toho, jak jste byli na posledním rande, tak mu to řekněte. Můžete začít od nevinných pocitů, jako že mu popíšete motýlky v břiše při letmém dotyku rukou. Nebo být mnohem detailnější, jak jste toužila po tom, aby jeho ruka zajela pod vaši sukni, zatímco jste večeřeli v restauraci. Říkejte mu třeba: „Miluji zvuk, který děláš když… Jsi tak sexy, když děláš… Miluju, když se mě dotýkáš…"

Používejte smysly Pokud spolu máte sex, je to neskutečně krásné, vzrušující a vaše smysly jsou naladěny. Poslouchejte je a vyjádřete to, co cítíte. Jako třeba: „Jsem z tebe úplně mokrá." Nebo: „Jsi nádherně tvrdý." Používejte chuť i čich a popisujte své pocity. Cokoli vás napadne. Když se vám líbí něco, co dělá, řekněte to. Váš sexuální život se tím, že otevřeně začnete mluvit o svých prožitcích během sexu, neskutečně posune o několik tříd výš.