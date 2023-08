Posilovna, nebo sex? Zkuste obojí spojit! Proč si dopřát coregasmus a jak ho docílit

Coregasmus, někdy také nazýván „orgasmus ze cvičení“, je fenomén, při kterém někteří lidé zažívají sexuální vzrušení nebo orgasmus během cvičení či jiné sportovní aktivity. Tento jev byl poprvé zmíněn v roce 1953, kdy americký sexuolog Alfred Kinsey ve své knize „Sexual Behavior in the Human Female“ uvedl, že některé ženy zažívají sexuální vzrušení během fyzické aktivity. Dochází k němu zcela spontánně a bez vnější stimulace. Proto vás taková rozkoš může poprvé pěkně zaskočit.

U žen se zážitek podobá vaginálnímu orgasmu. Můžete to pociťovat jako lehké šimrání, brnění, vzrušení až výbuchy slasti. U mužů je tento jev méně častý. Zatímco u žen coregasmus souvisí se stahy pánevního dna, v případě mužů je to stimulace prostaty. Výsledný prožitek se přirovnává k orgasmu prostaty, který je intenzivnější a delší než u běžného orgasmu. Zajímavé pak je, že muži můžou během coregasmu ejakulovat, aniž je jejich penis ztopořený.

Proč k tomu dochází

Přesná příčina tohoto jevu je stále předmětem mnoha diskuzí a výzkumů. Vědci ale předpokládají, že za coregasmem je několik faktorů, které mohou hrát důležitou roli. Například to, že se při některých cvicích stimuluje nervový systém, který vede k sexuálnímu vzrušení. Dalším důvodem je, že se při fyzické aktivitě zvyšuje průtok krve do pohlavních orgánů. A v neposlední řadě je to i uvolňování endorfinů neboli hormonů štěstí a dobré nálady. Ty mohou určitě přispět k pocitu vzrušení během cvičení. Sklony k němu pak mají zejména ženy, které jsou ke svému tělu a sexuálním pocitům více vnímavé.