Poslední závod: Na co se můžete těšit v novém filmu + pohled do zákulisí natáčení

Příběh Bohumila Hanče a Václava Vrbaty, dvou lyžařů, kteří zahynuli 24. března 1913 během závodu na běžkách na hřebenech Krkonoš, je známý. Zcela zapomenutý je ovšem osud Němce Emericha Ratha, který se Hanče pokusil zachránit. Nový film Poslední závod se snaží drama na vrcholech hor vyprávět tak, jak se opravdu stalo.

Před rokem filmaři natáčeli na hřebenech Krkonoš v extrémní vichřici a nyní jejich film vstoupil do kin. Pravdivý příběh Hanče, Vrbaty a Ratha. Příběh, který každý zná, ale málokdo ví, jak se opravdu stal. „Od začátku jsme s režisérem Tomášem Hodanem, chtěli natáčet na hřebenech na reálných místech v těch nejdrsnějších podmínkách. Podařilo se to a výsledkem je opravdu autentické filmové drama. Těším se, že při něm bude divákům zima,“ představuje film producent Ondřej Beránek.

Podívejte se na videu na 1. klapku k filmu:

O čem Poslední závod vypráví?

Krkonoše před první světovou válkou byl chudý kraj, kde se střetával český živel s německým. Hory se zpočátku století začaly dynamicky proměňovat, zejména díky jedné novince v českých zemích – lyžím. Bohumil Hanč byl nejslavnější český lyžař, který vyhrával závody doma i v zahraničí. Všestranný sportovec Emerich Rath se jako jediný Němec pravidelně zúčastňoval českých závodů, ostatní Němci z Krkonoš je z nacionálních důvodů bojkotovali. Hanč a Rath se dobře znali, setkali se i na startu osudného závodu v roce 1913. Po prvním kole se počasí prudce zhoršilo, vypukla sněhová vánice. Všichni závodníci vzdali, Hanč zůstal na trati sám. Polomrtvého jej nalezl právě Emerich Rath a s nasazením vlastního života se jej snažil zachránit, bohužel marně. Později je v horách nalezen i zmrzlý Václav Vrbata, Hančův přítel, který ho chtěl na trati podpořit a v prudké vánici mu půjčil svůj kabát….

Video: Jak se herci poprali s třeskutou zimou:

Po mnichovských událostech, druhé světové válce a následném komunistickém puči se příběh Němce, který riskoval život, aby pomohl českému kamarádovi, nehodil, a význam Emericha Ratha byl ve všeobecně známém příběhu takřka vymazán. Hanč zemřel a stal se legendou. Rath přežil a zemřel v zapomnění jako bezdomovec.

Filmaři tedy natáčeli opravdu v místech, kde se v roce 1913 odehrál legendární lyžařský závod, při němž tragicky zahynuli Bohumil Hanč a Václav Vrbata. Natáčelo se od konce února do konce dubna v okolí Labské boudy, Medvědí boudy, na Brádlerových boudách, v Hostinném, na Jizerce, v Lázních Toušeň, Škvorci, Lukově u Loun a také v Praze. Bohumila Hanče si zahrál Kryštof Hádek. Další postavy ztvárnili Judit Bárdos, Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser, Vladimír Pokorný, Vladimír Javorský, Jan Hájek, Jaroslav Plesl a další skvělí herci.

A tady komentáře herců, jak prožívali drsné počasí, které je v horách potkalo a dovolilo jim odžít si celou atmosféru příběhu naplno:

„Člověk si musí v první řadě říci, že mu není zima. Ačkoli je v diskomfortu, musí zůstat milý na okolí,“ poznamenává herec Kryštof Hádek, který si ve filmu zahrál Bohumila Hanče.

„Zbožňuji, když to jde do extrémů a když si to člověk může odžít. Bylo to tak drsné, jak to drsné má být. Jsem úplně nadšený. Miluji, když se točí v přírodě. Zbožňuji hory, běžky. Měli jsme neuvěřitelnou partu lidí. Od prvního dne mám pocit, že spolu točíme celý život,“ vypráví herec Jan Nedbal – ve filmu ztvárnil roli Feistauera.

„Když jsme na horách putovali bez čepic a bez rukavic, tak to někdy bylo docela mrazivé a místy opravdu extrémní,“ říká Marek Adamczyk, který ve filmu hraje roli Emericha Ratha.

„Jednou jsem se mimo natáčení šel projet. Byla mlha. Chtěl jsem se podívat na pramen Labe. Vyšel jsem a během chvíle se najednou úplně změnilo počasí. Vždycky mi říkali, že musím vidět od tyče k tyči. A najednou jsem tu druhou tyč začal ztrácet, a tak jsem se radši vrátil, protože bych se tam párkrát otočil a nevěděl bych vůbec, kde jsem,“ vzpomíná Jaroslav Plesl, představitel Jaroslava Rösslera-Ořovského.