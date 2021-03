Postavte se času: Jak předcházet tvorbě vrásek kolem očí a vypadat mladě?

Odličujte se jemně

Při odličování očí má většina z nás tendenci toto okolí "drhnout". A to je špatně. Při odličování očního okolí dbejte na to, abyste tamponkem pracovala co nejšetrněji, oči odličujte jemnými krouživými pohyby a kůži nedřete. To stejné platí v případě odličování řas. Tamponek s odličovacím přípravkem vždy na oko jemně přiložte a následně řasenku jemně stírejte.