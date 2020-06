Postřižiny vznikly před 40 lety: Těhotná Vašáryová, šest paruk i falešný komín

Je to už dlouhých čtyřicet let, co se natáčel jeden z kultovních českých filmů Postřižiny, jež vznikl na motivy stejnojmenného románu Bohumila Hrabala. Některé scénky zlidověly a staly se nezapomenutelnými. Co všechno se během natáčení dělo?