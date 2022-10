Potíže ve vztahu? S ženami v těchto šesti znameních to mají muži složité

Panny patří mezi jedno z nejsamostatnějších znamení zvěrokruhu. A právě z toho plyne zároveň i hlavní problém jejich vztahů s muži. Ti totiž ženy rádi dobývají, chrání je a starají se o ně. To je ale v případě Panny téměř nadlidský úkol. Navíc je těžké si získat jejich plnou důvěru. A i když se to jako zázrakem podaří, není vyhráno.

Štír

Štírky jsou záhadné a to se na nich mužům líbí. Jejich největším problémem ve vztazích je především to, že samy pořádně nevědí, co od života chtějí. Svá rozhodnutí většinou mění velice nečekaně a pro jedince opačného pohlaví bývá téměř nemožné s nimi držet krok. Kromě toho jsou Štírky kariéristky, takže když už konečně vědí, co chtějí, týká se to jejich práce a ambicí.

Rozhodně tak od nich partner nemůže čekat, že hned budou přemýšlet o založení rodiny. Do opravdového vztahu, ve kterém budou svému partnerovi oporou, musí Štírky postupem času dozrát. Navíc jen zřídka odhalují své opravdové city, takže si jejich protějšek nikdy nemůže být jistý, na čem vlastně je.