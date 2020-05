Potkala jste rozvedeného muže? S těmito věcmi byste měla počítat

Je dost pravděpodobné, že jeho exmanželka na něj bude mít stále vliv, ať už se rozvedli v dobrém nebo špatném, obzvlášť pokud spolu mají děti. Možná ve vás dokonce bude vidět konkurenci a začne vám dělat peklo, bude vašeho nového partnera citově vydírat přes děti, bude vás pomlouvat… To je ten horší scénář. Proběhl-li jejich rozvod v poklidu a oni spolu vycházejí, bude to pro vás pravděpodobně i tak zvláštní situace. Nenechte se ale zastrašit, takové vztahy chtějí čas, než si vše sedne a lidé mezi sebou začnou fungovat.

Děti

Pokud už jsou jeho děti dospělé, bude to pro vás výhoda, protože už z nich budou rozumní mladí lidé a vycházet s nimi bude snazší. Jsou-li malé nebo v dospívajícím věku, čeká vás závazek, na který možná nejste připravená, ať už vlastní děti máte nebo ne. Jeho děti vás totiž mohou považovat za zlou macechu, případně vás vůbec nepřijmou, protože budou stranit vlastní matce, i když jste vy rozvod nezpůsobila. Často se děti také stávají nástrojem k řešení sporů mezi bývalými manžely, což rozhodně nebude boj ve váš prospěch. S poznáním jeho dětí si proto dejte na čas, připravte se na to, co vás čeká, a snažte se s nimi vycházet co nejlépe, protože to budou ony, komu bude váš partner dávat přednost před vámi.