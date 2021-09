Potraviny, které zvyšují chuť na sex: Tyto látky opravdu povzbudí libido

Opravdu existují potraviny, které zvyšují chuť na sex? Je to mýtus, nebo pravda? Odpověď nabízí odborník na výživu Petr Havlíček. Prozradí také, co pomůže i na podporu erekce a sexuální výkonnosti. Podívejte se na video v úvodu článku.

Hned na začátek – jedna potravina, která by vše vyřešila, prostě neexistuje. Představa, že si dáme ústřice a to nám vystřelí chuť na sex do výšin, je zcestná. Nejde totiž jen o to, co jíme, ale svou roli hraje vztah s partnerem, pohoda v práci, fyzická kondice, nakonec i věk. Zdravá strava je přesto klíčová: dostatek ovoce a zeleniny, oříšků, tuků, bílkovin, vlákniny. A pak existují látky, které nám opravdu mohou pomoci. Které to jsou? Podívejte se na video v úvodu článku.