Stačí pár kapek vaší krve a je jasné, zda jsou při léčbě zapotřebí antibiotika, nebo ne. Takzvaný CRP test z krve to hravě dokáže za pár minut. Existují domácí CRP testy, přesnější jsou pak u lékaře.

Fungování a cena CRP testu

Znáte to, několik dnů vás trápí nachlazení, je vám mizerně a ne a ne se to zlepšit. Začínáte uvažovat o tom, že byste si asi měli dojít k lékaři pro antibiotika. Jenže, co když je to jen vytrvalá viróza? Dříve se muselo na krevní odběry a čekat na výsledky, dnes existují rychlé CRP testy.

Jak fungují? Testy určí hladinu CRP v krvi. CRP neboli C-reaktivní protein je bílkovina, která je spolehlivým a citlivým ukazatelem toho, zda ve vašem těle probíhá bakteriální, nebo virový zánět. Pokud je koncentrace CRP v krvi vysoká, je pravděpodobné, že vám v těle řádí bakterie, a nasazení antibiotik je na místě. Pokud je nízká, antibiotika nutná nejsou. Testování provádí praktický lékař, ale lze si ho udělat i doma. CRP test se dá totiž koupit v lékárně a jeho cena za dvě testovací sady je kolem tří set korun. U lékaře v ordinaci ho hradí pojišťovna.

Jak probíhá CRP test?

Test CRP je snadný a bezbolestný, pokud tedy nebudete chtít otestovat malé dítě. Ne každému mrňousovi se bude líbit, že mu chcete z palce vymáčknout kapku krve.

Na test stačí ale jen pár kapek krve, kterou vám pomocí maličké lancety odebere lékař nebo sestra z bříška prstu. Krev se nasaje do pipety, pak se spojí se speciálním čidlem a vloží do přístroje. Během několika minut je postup další léčby jasnější. Lékař podle hodnot, které přístroj ukáže, rozhodne, zda jsou nutná antibiotika, nebo ne.

Návod na postup při domácím CRP testu

Postup je opět jednoduchý, jen člověk asi nebude tak zručný a vpich mu nepůjde tak od ruky. Podle návodu k CRP testu nakapete přiložený roztok do zkumavky, provedete vpich do palce, odeberete vzorek krve, který smícháte s roztokem, a směs vkápnete do testovací kazety. Po pěti minutách máte výsledek.

Co říkají naměřené hodnoty CRP testu ?

Pokud se pohybuje výsledek testu do 8–10 jednotek, nejde o bakteriální infekci. Lehce zvýšené hodnoty mívají ale i lidé, kteří kouří, těhotné ženy nebo sportovci po velké fyzické zátěži, lidé s vysokoproteinovovu dietou či depresivní pacienti. Rozmezí mezi 10–30 je považováno odborníky za takzvanou šedou zónu, kdy nelze zcela jednoznačně říct: Jde o bakteriální, nebo virovou infekci.

Většinou se ale lékaři přiklání podle dalších příznaků k virovému infektu. No a hodnoty nad třicet už většinou znamenají, že se antibiotikům nevyhnete. Pokud jsou hodnoty hraniční, většinou se test za dva dny zopakuje. Pokud CRP roste, je to jasné – bakteriální infekce a antibiotika.

Hodnoty mohou zkreslit některé léky

Nejvyšší hodnoty CRP dosahují až 300 i více jednotek, a to už je opravdu závažná bakteriální infekce. Tyhle hodnoty bývají například u meningitidy. Pozor, výsledky CRP můžou zkreslit některé léky, třeba hormonální antikoncepce nebo velmi přísná dieta či užívání nesteroidních antirevmatik. V takovém případě musí lékař vzít v úvahu i jiné příznaky a projevy případné nemoci.