Potřebujete do léta zhubnout? Tyto druhy zeleniny s vašimi kily zatočí

Po této zelenině vám možná nenarostou zázračné svaly, rozhodně je ale konzumace špenátu pro vaše tělo více než prospěšná. „Syrový špenát má v sobě neporušené vazby kyseliny šťavelové v organické podobě, kterou organismus využívá k podpoře střevní peristaltiky. Jeho konzumace snižuje riziko onemocnění srdce a cév zahrnující mozkovou mrtvici a ischemickou srdeční chorobu,“ říká fitness trenérka Markéta Brožová. Špenát obsahuje velké množství živin a ochranných látek, jako jsou vitaminy A, B, C, ale také draslík, železo, vlákninu či hořčík. Nejlépe uděláte, když jej budete konzumovat v syrovém stavu a přidáte si ho například do salátu.

Tato zelenina je skvělá hned ze tří důvodů – je bohatá na vlákninu, obsahuje bílkoviny a navíc s ní můžete vykouzlit hned několik chutných a zdravých receptů. V redukčním jídelníčku by vám tedy rozhodně neměla chybět. Právě díky obsažené vláknině a bílkovinám dokáže na delší dobu zasytit. Navíc obsahuje další prospěšné látky, jako je vápník, vitamin C nebo vitamin K.

Zelí

Kdo by nemiloval zelí! Pokud potřebujete shodit nějaké to kilo navíc, nebojte se jej zařadit do jídelníčku. „Díky obsahu vody a vlákniny zelí plní a sytí a je skvělým společníkem všech, kdo se snaží redukovat váhu. Zelná šťáva je skvělou kúrou pro osoby s trávicími problémy či zácpou,“ radí Věra Burešová. Zejména zelí bílé je bohaté na vitamin C, pokud si raději pochutnáváte na tom červeném, dostanete díky němu do těla látky jako provitamin A, draslík nebo železo.