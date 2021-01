Potřebujete ostříhat? Takto poznáte, že vaše vlasy žádají zásah

Suché a roztřepené konečky

Právě suché konce vlasů jsou tím prvním varovným signálem, který by vás měl upozornit na to, že je čas jít pod nůžky. Jakmile se začínají třepit, jsou příliš vysušené, návštěvu svého kadeřníka byste už neměla déle odkládat a měla byste k němu utíkat, jakmile to jen bude možné. Suché vlasy stejně nevypadají dobře, takže byste s nimi žádnou parádu neudělala, a navíc už více ani neporostou, protože se budou lámat.