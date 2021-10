Používáte hodně kosmetiky? Pozor, pak vám hrozí vrásky a další problémy

Vazelína

Vazelína je skvělým pomocníkem při krátkodobém ošetření velmi suchých míst na těle, jako jsou lokty, kolena nebo podkolenní jamky. Co jste ale možná netušila, je to, že vazelína se do pleti nevstřebává. Pouze na kůži vytvoří film a uzamkne vlhkost, která je v pleti přirozeně. Na druhou stranu ale také bohužel nedovolí, aby do pleti jakákoliv vlhkost přicházela. Při nadměrném používání tak dojde k tomu, že máte pleť nakonec velmi vysušenou.