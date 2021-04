Používáte prošlou kosmetiku? Pak pěkně riskujete. Co vše se může stát?

Schválně se podívejte do svých kosmetických zásob a zkuste si vzpomenout, jak dlouho už používáte svoji oblíbenou rtěnku či oční krém. Nebo kolik je to let, kdy jste si koupila ty výrazné stíny, které použijete dvakrát do roka na večírek. Že už si ani nepamatujete? Je čas na čistku, abyste neškodila svému zdraví!

Co se může stát? Tím nejmenším, čím vás může používání prošlé kosmetiky vytrestat, je vyprchání účinků daného přípravku. Hrozí ale i daleko horší postihy, prošlé pleťové krémy vám mohou způsobit vyrážky, záněty pokožky a další kožní problémy. Nejvíc v ohrožení jsou však oči, na které dost často krom prošlého očního krému používáte ještě navíc řasenku, stíny či linky. Oči jsou velmi citlivé, takže snadno může dojít k zánětu či infekci, která bývá bolestivá a může mít trvalé následky.

Jak zjistit datum spotřeby Každý kosmetický výrobek má na svém obalu uvedenou expirační dobu, do které by se měl produkt zpracovat. Tato doba se ovšem zásadně zkracuje po otevření výrobku. Pokud má ale produkt trvanlivost delší než třicet měsíců, není povinností výrobce to na obalu uvádět. Pokud tedy tuto informaci na balení nenajdete, je určitě vhodné v průběhu používání sledovat, jestli produkt nemění strukturu či vůni, což většinou značí fakt, že už je prošlý. V každém případě ty výrobky, jež nemají na sobě uvedeno datum spotřeby, musí mít uvedenou alespoň dobu, dokdy má být výrobek spotřebován po prvním otevření. Tato informace se značí symbolem otevřené nádobky na krém, na které je uveden počet měsíců.

Jak dlouho kosmetika vydrží? Nejkratší trvanlivost mívají řasenky, které se kazí v průměru už od tří měsíců od otevření, některé po půl roce. Stejně tak pleťová mléka, vody nebo make-up je vhodné vypotřebovat rychle – do půl roku až roku od otevření, záleží na konkrétním přípravku. Pleťové krémy by se neměly používat déle než rok. Rtěnky vydrží rok až osmnáct měsíců, dva roky v průměru můžete používat pudry, tvářenky či oční stíny. Několik let může sloužit při vhodném skladování parfém.

Co dělat navíc Rozhodně neuškodí udělat si dvakrát do roka revizi všech přípravků a zkontrolovat jejich expirační dobu. Pokud už přesluhují, neřešte ztracený obsah a prostě je vyhoďte. Řadě přípravků také prodloužíte život tím, že je budete skladovat na chladném suchém místě. Obzvlášť u pleťových krémů nebo rtěnek se doporučuje uchovávat je v lednici. Snažte se také do krémů nesahat rukama, ale používat špachtličky. Tak zabráníte zanesení bakterií do produktu.