Povislá oční víčka jsou známkou stárnutí: Jak je skrýt bez operace?

Pokud vám padají horní víčka, je namístě opatrnost s linkami. Zapomeňte na ty na spodním víčku a na horním vykreslete co nejtenčí čárky. Chce to trochu praxe, nejlépe se tenké linky dělají pomocí tekutého produktu nebo linek ve fixe. S linkou můžete pokračovat i kousek za oko a vykreslit ji lehce směrem vzhůru, čímž opticky otevřete své oči.

Neplatí to samozřejmě vždy, ale někdy není na škodu se tohoto pravidla držet. Týká se to i ochablých horních víček, od kterých chcete odvést pozornost. V takovém případě rozhodně uberte na očních stínech a zapomeňte na barevné kreace. V ideálním případě použijte na víčka pouze primer určený pod oční stíny a jen slabý nádech tělového nebo světlého stínu.

Řekněte ano falešným řasám

Doplňování řas zažívá žně a je čím dál oblíbenější. Pokud jsou vaše přírodní řasy krátké, rovné a lámavé, není co řešit. Zajděte k odbornici, nechte si doplnit delší řasy a následující čtyři týdny nemusíte nic řešit. Vaše oči se opticky zvětší a spadlá víčka nebudou tolik znatelná. Pomoci si můžete i doma lepenými řasami. Nepoužívejte ale husté řasy přes celé víčko, které vypadají jako kartáče. Ustřihněte je v půlce a nalepte je směrem od vnějšího koutku oka do zhruba poloviny víčka, čímž si vytvoříte kočičí look.