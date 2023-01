Povislé paže: Co je způsobuje a jak s tím bojovat?

Jak povislé paže vznikají?

Povislé paže trápí v dnešní době stále více žen i mužů. Není to však proto, že by v minulosti tento problém nebyl a jednalo by se o nějakou civilizační chorobu. Je to kvůli tomu, že o sebe více dbáme, záleží nám na našem vzhledu a stále častěji u nás dochází k enormnímu úbytku váhy, v jehož důsledku povislé paže vznikají.

Ochablé paže se objevují téměř u každého ve věku nad 50 let. S přibývajícím věkem se nám z pokožky vytrácí kolagen, který zajišťuje v těle pružnost a pevnost pokožky. Začínají nám ochabovat všechny svaly, a právě na pažích je to často viditelné.

Příčinou povislých paží může být také špatný jídelníček, nedostatečný pitný režim, těhotenství, hormonální změny nebo již zmiňovaný velký úbytek tělesné váhy.

Jak zpevnit paže pomocí cvičení? Podívejte se na video: