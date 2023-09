Skvělá metoda, jak nabrat sil: Power nap aneb odpolední šlofík – Kdy nám prospívá a kdy škodí

Jste po obědě nebo brzy odpoledne často unavení? Cítíte, že nemáte dostatek energie na celý den, dráždí vás jiní lidé a jste ve stresu? Možná je pro vás řešením power nap – poobědový šlofík. Jestli se hodí právě pro vás, poradí prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., lékař z Centra pro poruchy spánku a bdění 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který vysvětlí i to, co je nappuccino.

Co je power nap a kdy si jej dopřát

Power nap je speciální technika odpočinku, která vás během krátké chvíle opět probudí k životu. Budete se cítit odpočinutí, plní energie a uděláte něco pozitivního pro své zdraví. Základem je dopřát si čas od času několik minut spánku v průběhu dne. Nejvhodnějším časovým úsekem je doba od 13. do 15. hodiny.

Pokud dodržíte několik pravidel pro správný power nap, budete se cítit lépe nejenom vnitřně; podpoříte i svou psychiku, zvýší se vám soustředěnost a kreativita a nebudete tolik ve stresu. Vědci také zjistili, že pokud power nap provádíte tak, jak máte, snižujete riziko zástavy srdce a jiných kardiovaskulárních onemocnění.

„Poobědový odpočinek se týká lidí s pravidelným režimem spánku a bdění. Normální denní spánek není nepřekonatelný a člověk si jej má dopřát, jen když chce,“ objasňuje prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., lékař z Centra pro poruchy spánku a bdění 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze.

Věděli jste, že chrápání je poruchou spánku? Podívejte se, co o něm říká MUDr. Martin Trefný:

Je poobědový šlofík vhodný právě pro vás?

„Krátký odpolední spánek některým lidem vyhovuje a zlepšuje jejich duševní a fyzickou kondici v následném období. Denní spánek však nevyhovuje všem, protože někteří lidé se z odpoledního spánku obtížně probouzejí či nedosáhnou lepší kondice,“ vysvětluje Šonka. Každý si tedy musí sám vyzkoušet, jaký vliv na něj power nap má. V žádném případě by však neměl být náhražkou nočního spánku. Má jít pouze o odpočinek, který noční spánek doplňuje.

„Denní spánek je většinou nevhodný v případech noční nespavosti. Nepřekonatelná nutnost či nadměrná tendence v denní dobu spát může být projevem nemoci. Např. obstrukční spánková apnoe je důsledkem nekvalitního nočního spánku. Dalšími nemocemi mohou být narkolepsie nebo idiopatická hypersomnie. Právě to jsou nemoci, které se zvýšenou potřebou denního spánku projevují a měly by se léčit,“ doplňuje Šonka.

Jestliže jste přes den unavení, ale s nočním usínáním a spánkem nemáte problémy, měli byste příležitostný power nap vyzkoušet.

5 základních pravidel pro správný power nap

Dobré načasování – čas na power nap je vždy po obědě. Ideální dobou je rozmezí od 13. do 15. hodiny, protože právě v tu dobu se nám přechodně snižuje tělesná teplota a je přirozeně lehce zvýšená tendence k usnutí. Vhodné prostředí – pokud je to jen trochu možné, měli byste k odpočinku zvolit příjemné, tiché a tmavé místo. Doma si lehněte na pohovku nebo do postele, přikryjte se dekou a zatáhněte žaluzie. V práci si sklopte opěrku židle, dejte si nohy nahoru a do uší špunty nebo sluchátka s relaxační hudbou. Ideální délka – power nap nemá nahrazovat noční spánek, a proto se jedná pouze o krátký odpočinek v délce zhruba 20 minut. Pokud se po takovém období nebudíte spontánně, načasujte si tedy budík na půlhodinu (několik minut vám bude trvat, než vypnete či úplně usnete) a tuto doporučenou dobu nepřekračujte. Jestliže se dostanete delším spaním do hlubšího spánku, můžete se po probuzení cítit unavení a podráždění. V případech, kdy nemáte po ruce budík, nechte si v ruce klíče či jiný předmět, který vás svým pádem probudí. Než předmět spadne na zem, budete odpočinutí. Nepravidelnost – zapomeňte na jakoukoliv pravidelnost a power nap si dopřávejte podle potřeby. Může to být jen víkend či několik dnů v týdnu, kdy se budete cítit vyčerpaní. Správný power nap se neřídí podle kalendáře, ale podle vašeho těla! Dávka energie navíc aneb nappuccino – možná budete mít některé dny pocit, že vám nepomůže ani poobědový odpočinek. Zkuste si těsně před ním dopřát šálek vaší oblíbené kávy. Efekt zvýšené energie po kávě se dostaví ve chvíli, kdy se probudíte z power napu. Tělu tedy dáte dvojnásobný přísun energie – slangově se tomuto procesu říká coffee nap nebo nappuccino. Další možnou variantou je dát si kávu ihned po odpočinku. Vyzkoušejte tedy obě možnosti a následně se rozhodněte, která vám více vyhovovala.

Dopřát si power nap?

Nyní už víte, co to power nap je a jaká jsou doporučení pro jeho úspěšné využití. Máte před sebou možné řešení vaší denní únavy, špatných nálad a horšího soustředění. Zavřít po obědě na několik minut oči není hřích, ale možný způsob zlepšení vaší kondice. Power nap můžete vyzkoušet stejně, jako jste zkoušeli různé druhy diet. A pokud přijdete na to, že to není nic pro vás, nevadí. Někomu chvilka odpoledního klidu a relaxace dodá stejně energie jako krátký spánek.