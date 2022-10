Pozor na zastavené hodiny i spadlý obraz. Co značí tyto záhadné symboly?

Střepy nosí štěstí? Rozhodně ne vždy

Někteří lidé věří, že střepy nosí štěstí. Tohle rčení ale rozhodně neplatí v případě rozbitého zrcadla. To prý naopak nosí smůlu. A to dokonce rovnou po dobu sedmi let. Podle jedné z dalších pověr byste se nikdy neměla dívat do rozbitého zrcadla na svůj odraz. Pokud se zahlédnete hned v několika střepech najednou, mohlo by vám to přinést smůlu po celý nadcházející den. V tomto případě zároveň platí přímá úměra, že v čím větším počtu zrcadlových střepů zahlédnete svůj odraz, tím jsou nepříjemnosti a možné nebezpečí větší.

