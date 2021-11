Pozor! Tyhle mýty o hubnutí ničí vaše zdraví

Mýtus: Můžete jíst sladkosti, pokud cvičíte

Spousta lidí si myslí, že cvičení je způsob, jak „spálit“ všechno, co jedli, bez ohledu na to, co konkrétně to bylo. A sladkostmi se pak odměňují za výkon při cvičení.

Dát si něco dobrého bychom neměli proto, že jsme si byli zacvičit. Kousek dortu bychom měli sníst proto, že si tím uděláme radost a že na něj máme chuť. Sladké „dárky“ za cvičení můžou potenciálně vést k nezdravým stravovacím a pohybovým návykům stejně jako ke zvyšujícím se pocitům provinění, že jsme vůbec něco dali do úst.

Místo sladké sušenky nebo čokolády po tréninku je lepší vypít například sklenici mléka, které obsahuje bílkoviny a sacharidy, nebo si dát svačinku obsahující sacharidy a bílkoviny.

Pokud opravdu trváte na tom, že si chcete dát něco sladkého, snězte nějaký kousek ovoce. Obsahuje přirozeně se vyskytující cukr, spoustu vitamínů, minerálů a vlákniny.

