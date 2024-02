Aby oblečení zůstávalo co nejdéle barevné a hebké jako po nákupu, si přejeme asi všichni. Děláte pro to ale maximum? Používáte k péči o oblečení instrukce na štítcích? Pokud ne, je to chyba! Přečtěte si, jak se v symbolech na praní, sušení, žehlení, bělení či profi čištění orientovat, začněte tyto ikony respektovat a uvidíte, že na vašem oblečení to bude znát!