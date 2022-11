Napsat pěkné přání k narozeninám bývá občas problém. Člověk se nechce opakovat stále dokola, ale kde brát inspiraci? Žádný problém, vybrali jsme pro vás narozeninová přání krátká i delší, rýmovaná i bez veršů, která můžete použít pro muže i ženy. Přidáváme i videonávod na DIY narozeninové přání z papíru.

Na internetu se dají najít texty narozeninových přání určených pouze pro ženy, jiné jsou adresovány výhradně mužům. My jsme pro usnadnění výběru zvolili takové texty, které můžete použít pro jakékoliv pohlaví. A nemusíte se bát, že by byly trapné a jejich věnováním oslavenci byste se mohli dopustit společenského faux pas.



Všechno nejlepší aneb Jak může vypadat text přání k narozeninám, které potěší

Dnes se Tvé narozeniny slaví, prožij je v klidu, štěstí a zdraví. Přeji Ti navíc spoustu lásky, jen samý smích a žádné vrásky.

Štěstí v životě, život ve zdraví, zdraví v pořádku, pořádek v hlavě a hlavu v oblacích! Vše nejlepší k narozeninám.

Hodně štěstí, hodně zdraví, ať Tě život stále baví. Ať Tvé oči štěstím září, ať máš úsměv na své tváři. Vše o čem Tvé srdce sní, ať se Ti vždy vyplní!

Ať štěstí z Tvých očí září, ať se Ti ve všem daří, ať Ti na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máš samou radost, ať smích Ti slunce přináší a vítr smutek odnáší.

Hodně štěstí, hodně zdraví, ať Tě život stále baví. Ať máš hodné dětičky, peněz plné kasičky.

Narozeniny mají být radostný den, tak ať se Ti dnes splní nejeden sen. Všichni Tě máme strašně moc rádi, tak dovol nám, abychom Ti vše nej popřáli.

Dneska je Tvůj velký den, neseď doma a pojď ven. Něco hezkého si přej, vesele si užívej. Všechno nejlepší k narozeninám.

Když nemůžu si připít vínem, pomohu si aspoň rýmem. Úsměv na tváři, pokoj na duši, štěstí v životě a lásky po uši. Všechno nejlepší k narozeninám!

K narozeninám Ti přeji, jak to zvykem bývá, aby se Ti splnilo, co Tvé srdce skrývá.

Chci Ti popřát, abys měl pořád dobrou náladu, protože s ní je život zábavnější, hodně štěstí, protože s ním je život snazší, a také dostatek peněz, abys mohl stále užívat života plnými doušky. Vše nejlepší k narozeninám!

Co se týče narozenin, jsme všichni na stejné lodi. Pravda, někteří jsou na palubě trochu déle. Veselé narozeniny!

Nemysli dnes na svůj věk, mysli na to, že dnes slavíš, no tak koukej, ať se bavíš! Rozdáváš radost, úsměv i dobré rady, umíš se ostatním trefit do nálady. K Tvému jubileu chci Ti přát, ať štěstí a láska Tě provází napořád.

Všechno nelze říci slovy, co jen ti můžem přát? Přejem ti to nejkrásnější, co jen život může dát!

Nedělej si z toho nic, že zase je Ti o rok víc, pořád máš šmrnc i jiskru v oku, kolik že je Ti to roků? Věk na Tobě není znát, tak utíkej si užívat. Krásné narozeniny!

Mám pro Tebe jedno velké přání, aby Tvé sny nebyly pouze zdání, ty sny ať vážně prožiješ a šťastný život si užiješ. Vše nejlepší k narozeninám přeje…

Dnešek je Tvůj velký den, splní se Ti tajný sen. Štěstí ať Tě provází a prašule neschází, to vše a mnohem víc přeje…

Dneska máme krásný den, vždyť narozeniny máš! Přejeme, ať jsou jak sen a báječně si užíváš.

Než sfoukneš na dortu svíčky, slov pár smotám do kytičky. Štěstí a zdraví, občas líná chvíle, kdy člověk povolí si knoflík u košile. Radost, lásku, úspěch a vlídné pousmání, tak krásné narozky, pusa, konec blahopřání.

Léta jako voda běží, proto zůstaň stále svěží. Smích ať pokrývá Tvůj ret, a to nejmíň do sta let.

Hodně štěstí, hodně zdraví, narozky se dneska slaví… Koho asi? Přece Tvé! A tak přijmi přání mé od srdíčka napsané, z velké lásky poslané.

Jak vyrobit přání k narozeninám

Pokud jste alespoň trošku šikovní a manuálně zruční, vyzkoušejte oslavence potěšit DIY přáním k narozeninám. Vykouzlíte je během krátké chvíle, inspirovat se můžete v tomto videu z Pinterestu:

Zdroj: radimejak.cz, prani-a-pranicka.cz, sms-kou.cz, bloghubatacernoska.cz