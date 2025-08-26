Přátelství je někdy dar z nebes, jindy tvrdý oříšek. Astrologie vám ale napoví, proč si s někým padnete do noty hned na první dobrou a s jiným to skřípe, i kdybyste se snaželi sebevíc. Podívejte se, jak spolu jednotlivá znamení vycházejí, a ověřte si, kdo je vaším ideálním parťákem.
Beran (21. března–19. dubna)
Rozumí si s: Lev, Střelec, Blíženci
Nemůže vystát: Rak, Kozoroh
Berani jsou energičtí a přímí, což jim dává přirozenou kompatibilitu s dalšími ohnivými znameními, jako jsou Lev a Střelec. S Blíženci sdílejí nadšení pro dobrodružství. Naopak Raci a Kozorozi mohou být pro Berany příliš opatrní a konzervativní.
Býk (20. dubna–20. května)
Rozumí si s: Panna, Kozoroh, Rak
Nemůže vystát: Lev, Vodnář
Býci jsou praktičtí a stabilní, což se dobře hodí k zemským znamením, jako jsou Panna a Kozoroh. Také s Raky sdílejí smysl pro bezpečí a pohodlí. Naopak se Lvem a Vodnářem mohou mít konflikty kvůli rozdílným hodnotám a přístupu k životu.
Blíženci (21. května–20. června)
Rozumí si s: Váhy, Vodnář, Beran
Nemůže vystát: Panna, Ryby
Blíženci jsou komunikativní a všestranní, což je sbližuje s Váhami a Vodnáři, kteří také milují společnost a intelektuální diskuse. Berani jim dodávají energii a odvahu. Naopak s Pannami a Rybami mohou mít problémy kvůli rozdílným způsobům myšlení a životnímu stylu.
Štěpánka Bínová
25. ledna 2024
Pokračování 2 / 4
Rak (21. června–22. července)
Rozumí si s: Štír, Ryby, Býk
Nemůže vystát: Beran, Váhy
Raci jsou citliví a pečující, což je sbližuje s vodními znameními, jako jsou Štíři a Ryby. Býci jim poskytují stabilitu a bezpečí. Naopak s Berany a Váhami mohou mít konflikty kvůli rozdílným potřebám a očekáváním ve vztahu.
Lev (23. července–22. srpna)
Rozumí si s: Beran, Střelec, Váhy
Nemůže vystát: Býk, Štír
Lvi jsou charismatičtí a sebevědomí, což je sbližuje s dalšími ohnivými znameními, jako jsou Beran a Střelec. Váhy jim dodávají harmonii a estetiku. Naopak s Býky a Štíry mohou mít konflikty kvůli rozdílným hodnotám a přístupu k životu.
Panna (23. srpna–22. září)
Rozumí si s: Býk, Kozoroh, Rak
Nemůže vystát: Blíženci, Střelec
Panny jsou analytické a pečlivé, což se dobře hodí k zemským znamením, jako jsou Býk a Kozoroh. S Raky sdílejí smysl pro pořádek a péči o druhé. Naopak s Blíženci a Střelci mohou mít problémy kvůli jejich nekonvenčnímu a spontánnímu přístupu k životu.
Pokračování 3 / 4
Váhy (23. září–22. října)
Rozumí si s: Blíženci, Vodnář, Lev
Nemůže vystát: Rak, Kozoroh
Váhy jsou společenské a diplomatické, což je sbližuje s Blíženci a Vodnáři, kteří také milují společnost a intelektuální diskuse. Lvi jim dodávají energii a odvahu. Naopak s Raky a Kozorohy mohou mít konflikty kvůli rozdílným hodnotám a potřebám ve vztahu.
Štír (23. října–21. listopadu)
Rozumí si s: Rak, Ryby, Kozoroh
Nemůže vystát: Lev, Vodnář
Štíři jsou intenzivní a vášniví, což je sbližuje s dalšími vodními znameními, jako jsou Rak a Ryby. Kozoroh jim poskytuje stabilitu a bezpečí. Naopak se Lvy a Vodnáři mohou mít konflikty kvůli rozdílným hodnotám a přístupu k životu.
Střelec (22. listopadu–21. prosince)
Rozumí si s: Beran, Lev, Vodnář
Nemůže vystát: Panna, Ryby
Střelci jsou optimističtí a dobrodružní, což je sbližuje s dalšími ohnivými znameními, jako jsou Beran a Lev. Vodnáři jim dodávají intelektuální stimulaci. Naopak s Pannami a Rybami mohou mít problémy kvůli rozdílným způsobům myšlení a životnímu stylu.
Pokračování 4 / 4
Kozoroh (22. prosince–19. ledna)
Rozumí si s: Býk, Panna, Štír
Nemůže vystát: Beran, Váhy
Kozorozi jsou praktičtí a ambiciózní, což je sbližuje s dalšími zemskými znameními, jako jsou Býk a Panna. Štíři jim dodávají hloubku a vášeň. Naopak s Berany a Váhami mohou mít konflikty kvůli rozdílným hodnotám a přístupu k životu.
Vodnář (20. ledna–18. února)
Rozumí si s: Blíženci, Váhy, Střelec
Nemůže vystát: Býk, Štír
Vodnáři jsou nekonvenční a inovativní, což je sbližuje s Blíženci a Váhami, kteří také milují společnost a intelektuální diskuse. Střelci jim dodávají optimismus a dobrodružství. Naopak s Býky a Štíry mohou mít konflikty kvůli rozdílným hodnotám a přístupu k životu.
Ryby (19. února–20. března)
Rozumí si s: Rak, Štír, Kozoroh
Nemůže vystát: Blíženci, Střelec
Ryby jsou citlivé a empatické, což je sbližuje s dalšími vodními znameními, jako jsou Rak a Štír. Kozoroh jim poskytuje stabilitu a bezpečí. Naopak s Blíženci a Střelci mohou mít problémy kvůli jejich nekonvenčnímu a spontánnímu přístupu k životu.
Ivana Štědrá
23. května 2024