Přátelství s bývalou vašeho partnera: Do ničeho se nenuťte, chovejte se mile a buďte vstřícná

Máte přehled

Víte, co se říká? „Přátele si drž u těla, nepřátele ještě blíž.“ Udělat si z expartnerky vašeho milého kamarádku pro vás může být výhodné, obzvlášť pokud žárlíte nebo máte pocit, že by mezi nimi ještě mohlo něco být. Jakmile se začnete přátelit a být na ni milá, bude pro ni čím dál těžší podniknout kroky, které by vedly k získání vašeho partnera zpět. Když jí budete blízká, budete mít přehled o tom, co se v jejím životě děje, což je lepší než ji ignorovat a marně přemýšlet, co asi může provést za vašimi zády.