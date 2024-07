Parním vlakem na letní výlet: 11 skvělých tipů na zážitkovou jízdu vlakem. Nastupte si, prosím!

Mnoho lidí tvrdí, že svézt se parním vlakem je stejné, jako kdybyste se přenesli do minulosti. Parní vlaky jsou symbolem historické železnice a díky nim se vrátíte v čase zhruba do 19. století. První železniční trať byla zbudována v roce 1825 mezi městy Stockton a Darlington v Anglii. Vy se můžete na trati z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziřící svézt parní lokomotivou, která je stará 100 let.

Před plánovanou jízdou si vždy raději překontrolujte, zda váš parní vlak vyjede. Za velkého sucha a dlouhotrvajících vysokých teplotách se může jízda parní lokomotivou z bezpečnostních důvodů zrušit. Parní lokomotiva je pak nahrazena např. motorovou.

U mnoha našich tipů si můžete svůj parní výlet rozšířit o návštěvu železničního muzea, železničního občerstvení a mnoha památek. Pokud se jedná o speciální akci, pak je součástí také doprovodný program, např. dílničky a divadelní nebo loutkové představení pro děti. Ve většině případech se jízdenky kupují přímo ve vlaku u průvodčího. Někdy je lze objednat předem online.

Vlakoví nadšenci si v žádném případě nesmí nechat ujít náš EXTRA tip – Žitavskou úzkokolejku (podrobnější informace viz níže). Pro zážitek z této jízdy nemusíte jezdit daleko. Je hned za českými hranicemi a kouzlo německé přírody a atmosféry vás naprosto nadchne.

Inspirujte se našimi tipy a vyberte si jeden z našich 10 + 1 nápadů na výlet parním vlakem.

1. Mladějovská průmyslová dráha

Termíny jízd v červenci: 27. července

Termíny jízd v srpnu: 3., 4., 10., 17., 24. a 31. srpna

Kde zakoupit jízdné: nádraží úzkorozchodné železnice Mladějov na Moravě, ve vlaku nebo online

Cena jízdného: dle nástupní a výstupní stanice, na trase Mladějov na Moravě – Hřebeč doly a zpět 360 Kč/180 Kč, děti do 6 let ZDARMA

Více informací: https://www.mladejov.cz/

Mladějovská úzkokolejná dráha je dlouhá 11 km a její rozchod je pouhých 600 mm. Byla vybudována už za dob první světové války a jejím účelem bylo odvážet šamotku a uhlí z místního dolu. Po dráze jezdily vždy jen parní lokomotivy.

Návštěvu můžete spojit také s prohlídkou místního Průmyslového muzea Mladějov, kde jsou vystavené lokomotivy, silniční vozidla, traktory, buldozery, zemědělské stroje, kočárky a motocykly. V areálu jsou k zapůjčení historické kostýmy. Je tady také občerstvení a dětské hřiště.

Během letních prázdnin se konají letní jízdy, celodenní nedělní výlet 4. srpna a jízda spojená se vzpomínkou na padlé za světové války. Tato akce se koná 24. srpna a její součástí je bitevní ukázka, v níž proti sobě nastoupí rakouští a ruští vojáci.

2. Osoblažská úzkokolejka

Termíny jízd v červenci: 27. a 28. července

Termíny jízd v srpnu: 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25. a 31. srpna

Kde zakoupit jízdné: hotově ve vlaku nebo online

Cena jízdného: dle nástupní a výstupní stanice, na trase Třemešná – Osoblaha a zpět 320 Kč/160 Kč, děti do 3 let ZDARMA

Více informací: https://www.osoblazsko.com/

Vlaky na nejstarší úzkokolejce v Českém Slezsku jedou po rozchodu 760 mm. Délka trasy je 20 km. Na cestě absolvujete několik prudkých zatáček a oblouků, proto se trati říká Dráha sta oblouků. Je zde také nejprudší oblouk veřejných železničních českých tratí, kde je povolená rychlost jen 20 km/h. Cestou minete také první světlený přejezd pro úzkokolejnou dráhu, romantický lesík a v zastávce Osoblaha je občerstvení v Pivním vagónu a dětské hřiště.

Na trase můžete kdykoliv vystoupit a navštívit některou z těchto zajímavostí – Zámek Dívčí Hrad, rozhlednu Strážnici, zříceninu hradu Fulštejn v Bohušově a několik památek přímo v Osoblaze.

Pokud přemýšlíte, kterým směrem se po dráze vypravit, je zážitkovější směr z Osoblahy do Třemešné. Trať je v tomto směru hodně do kopce, a proto parní lokomotiva musí jet na plný výkon. Její rachot si tak užijete se vším všudy.

3. Parním vlakem Pardubickým krajem

Termíny jízd v červenci: 27. července

Termíny jízd v srpnu: 3., 10., 17., 24. a 31. sprna

Kde zakoupit jízdné: pouze ve vlaku

Ceny jízdného: dle zvolené trasy, na trase Letohrad – Pardubice 165 Kč/120 Kč

Více informací: https://vlaky.pardubickykraj.cz/

Jízdy historickým parním vlakem napříč celým Pardubickým krajem patří již několikátý rok k tradičním událostem přes letní prázdniny. Pro letošní rok si organizátoři přichystali tři trasy.

Dolní Lipka – Ústí nad Orlicí – Hanušovice – Ústí nad Orlicí – Dolní Lipka

Dolní Lipka – Ústí nad Orlicí – Česká Třebová – Moravská Třebová – Chornice – Skalice nad Svitavou – Svitavy – Česká Třebová – Ústí nad Orlicí – Dolní Lipka

Dolní Lipka – Ústí nad Orlicí – Choceň – Pardubice – Hradec Králové – Týniště nad Orlicí – Žamberk – Dolní Lipka

Cestou můžete navštívit několik muzeí, vojenských pevností, horských středisek, hradů a zámků. Záleží jen na vás, jak si výlet naplánujete, na které zastávce vystoupíte a jakou památku budete chtít prozkoumat. Jízdy jsou natolik turisticky atraktivní, že se jich účastní nejenom okolní turisté, ale také ti vzdálenější.

4. Jízdy parním vlakem v Muzeu průmyslových železnic Zbýšov

Termíny jízd v červenci: 20. července

Termíny jízd v srpnu: 3., 17. a 31. srpna

Kde zakoupit jízdné: na nádraží nebo předem přes email rezervace@mpz.cz

Ceny jízdného: zpáteční 200 Kč/100 Kč, děti do 6 let ZDARMA

Více informací: https://www.mpz.cz a https://www.facebook.com/mpz.zbysov/

Zbýšovská železnice byla jako mnoho dalších zbudována primárně za účelem vyvážení uhlí z dolů. Nyní se přestavuje na muzejní železnici, kterou zastřešuje několik dobrovolníků. Právě ti si uvědomují, jaká by byla škoda, kdyby tato úzkokolejka zanikla. Na svém výletě parním vlakem se můžete podívat také do Muzea průmyslových železnic – po zakoupení vlakové jízdenky je vstup zdarma. Najdete zde stovky malých parních, dieselových i elektrických parních lokomotiv a také nejrůznější vagóny.

Při akci S párou za horníky (3. 8. a 31. 8.) jezdí parní vlak trasu Zbýšov – Důl Jindřich - Babice u Rosic – Zastávka u Brna. Stejná trasa se jede také 17. srpna při akci Jízdy s Henschelem. Pro více informací o akcích, časech a doprovodných programech sledujte FB profil úzkokolejky Zbýšov. Jízda vlakovou soupravou, která je tažená parní lokomotivou, bude jistě nezapomenutelným zážitkem pro celou rodinu.

5. Kolínská řepařská drážka

Termíny jízd v červenci: již proběhly

Termíny jízd v srpnu: 3., 4., 17. a 18. srpna

Kde zakoupit jízdné: na nádraží Kolínské řepařské drážky – hotově i kartou

Ceny jízdného: zpáteční 230 Kč/130 Kč, děti do 6 let ZDARMA

Více informací: https://www.reparskadrazka.cz/

Polabské řepařské drážky vznikaly na přelomu 19. a 20. století. Jejich účelem byl odvoz cukrové řepy do jednotlivých cukrovarů. Kolínská drážka je nejstarší z nich. Její historie sahá do roku 1894 a řepa se po ní vozila téměř 70 let.

Nyní je rekonstruována a udržována vlakovými nadšenci a dobrovolníky. Na nádraží najdete informační centrum, toalety, občerstvení, výtopnu a depo pro vagóny. Vše si můžete prohlédnout sami nebo s průvodcem. Malé děti si mohou hrát s muzejními hračkami a ty starší uchvátí modelové kolejiště s několika úkoly.

Každý vlak jezdí ze Sendražic, kde je sídlo drážky, až do konečné stanice Býchory. Cestou minete zastávky Černý Most, Výrovna a Mlýnek. Na každé zastávce můžete vystoupit nebo nastoupit. Zastávky jsou na znamení.

Dejte si pozor! Při větších akcích se může stát, že váš vlak přepadnou kovbojové.:-) Pokud přežijete, můžete se na zastávkách kochat krásnou krajinou nebo se projít po přilehlých lesech.

6. Telčské parní léto

Termíny jízd v červenci: nejezdí

Termíny jízd v srpnu: 3., 4., 10. a 11. srpna

Kde zakoupit jízdné: na nádražích

Ceny jízdného: zpáteční 120 Kč

Více informací: https://www.telc.eu/kalendar/2919

Parní léto v Telči se pro letošní rok koná pouze o dvou srpnových víkendech. Součástí je také vždy doprovodný program, který potěší celé rodiny. 3. a 4. srpna bude na nádraží v Třešti připravené zábavné odpoledne pro děti. 10. srpna si na nádražích v Hodicích či Dačicích užijete kulturní program. V žádném případě si nenechejte ujít telčskou Expozici historie železniční dopravy, která má vnitřní i venkovní část.

Parní vlak bude zapřažen za legendární lokomotivou 310.093 zvanou Kafemlejnek. Jeho trasa povede přes zastávky Kostelec – Třešť – Telč – Dačice – Slavonice.

7. Pojizerský Pacifik

Termíny jízd v červenci: již proběhly

Termíny jízd v srpnu: 10. a 11. srpna

Kde zakoupit jízdné: na pokladně Železničního muzea nebo ve vlaku

Ceny jízdného: jednosměrné 100 Kč/50 Kč

Více informací: https://www.krkonose.eu/krkonosske-zeleznicni-vikendy

Akce, která je tento rok organizována prvním rokem přiláká mnoho fanoušků parních vlaků. V hlavní roli se představí parní vlak Velký Bejček 423.094 se speciální soupravou tvořenou historickými vozy. Součástí jízd bude také doprovodný program, který je složený z komentovaných prohlídek, loutkového divadla a divadelních představení. Zábava včetně občerstvení zde bude pro celou rodinu. Rodiče si s dětmi mohou zahrát nejrůznější hry nebo si vyrobit originální buttony.

A proč Pojizerský Pacifik? Trať vede na trase Martinice v Krkonoších – Jilemnice – Jablonec nad Jizerou – Rokytnice nad Jizerou. Martinice jsou nejvýznamnější zastávkou. Právě tady je dochován jeden z posledních, plně funkčních systémů řízení z poloviny 20. století včetně mechanických návěstidel. Cesta vede přes krásnou přírodu západních Krkonoš, minete několik mostů, mostků a propustí. Když budete dávat pozor, zahlédnete viadukt, který jste mohli vidět v televizním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. Pokud se nechcete zúčastnit doprovodných programů, můžete se vydat na některý z mnoha zajímavých výletů po okolí.

8. Rožnovský parní expres

Termíny jízd v červenci: již proběhly

Termíny jízd v srpnu: 10. srpna

Kde zakoupit jízdné: na pokladnách Českých drah nebo v eshopu

Ceny jízdného: jednosměrné 120 Kč/60 Kč, děti do 6 let ZDARMA

Více informací: https://www.roznov.cz/cs/aktualne-z-mesta-a-okoli/tiskove-zpravy/roznovske-parni-leto-2024.html

Rožnovské parní léto láká své návštěvníky na jízdy parním vlakem, které povedou z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm a zpět. Každá jízda trvá zhruba 20 minut a je spojená s nějakou událostí v Rožnově pod Radhoštěm. V červenci se zde koná Zvonečkový jarmark, v srpnu Mezinárodní festival slovenského folklóru Jánošíkov dukát. Vlak je vypravován ve dvou časech.

V čele vlaků pojede parní lokomotiva 423.041 z roku 1924, která tak v letošním roce slaví své 100. narozeniny.

Nenechte si ujít zážitkovou jízdu tímto parním vlakem a spojte ji s návštěvou některé probíhající akce, Dřevěného městečka nebo si udělejte procházku až na Pustevny.

9. Parním vlakem Českým rájem

Termíny jízd v červenci: 27. červenec

Termíny jízd v srpnu: 3., 10., 17. 24. a 31. srpna

Kde zakoupit jízdné: ve vlaku

Ceny jízdného: jednosměrná jízdenka 150 Kč/75 Kč, děti do 6 let ZDARMA

Více informací: http://www.vlakemrajem.cz/

Po celé prázdniny se můžete svézt historickým parním vlakem Litovel 310.0134. Ten vyjíždí ze stanice Turnov a nabízí dvě cílové stanice – Rovensko pod Troskami a Semily. Každý stanovený den je vlak vypraven pouze jednou. Ve stanicích Rovensko pod Troskami a Turnov budou pro děti zahrána divadelní představení. Každou jízdu se bude ve speciálním vagoně hrát jiná pohádka. Vstup na pohádku není součástí jízdného a je potřeba zakoupit jízdenku v ceně 45 Kč.

V rámci jízdy můžete navštívit procházkou např. hrad Trosky, rovenskou zvonici se zvony srdcem vzhůru, motomuzeum v Borku pod Troskami, Dlaskův nebo Boučkův statek. Vybírat si můžete také z několika možností koupání a letního osvěžení ve vodě.

10. Parním vlakem z muzea do Kolešovic

Termíny jízd v červenci: již proběhly

Termíny jízd v srpnu: 4. srpna

Kde zakoupit jízdné: v eshopu ČD

Ceny jízdného: zpáteční jízdenka 250 Kč/200 Kč, děti do 6 let ZDARMA

Více informací: https://www.cd.cz/vlakem-na-vylet/vylet/luzna-u-rakovnika-kolesovice/parnim-vlakem-do-kolesovic/18041

Cesta začíná na nádraží Lužná u Rakovníka, kde si ještě před nástupem můžete prohlédnout největší železniční muzeum. Parní vlak vás poté doveze do Kolešovic. Na celkem 12 km budete míjet nespočet chmelnic a krásnou přírodu. Mezi Krupou a Kolešovicemi jede parní vlak po trati, která je od roku 2006 uzavřená pro běžný provoz. V zastávce Kněževes je k vidění výstava historických drážních vozidel v depozitu Klubu historie kolejové dopravy.

Jízdy se konají v rámci akce Českých drah zvané jako ČD Nostalgie. Pro letošní rok je vypsáno několik desítek vlakových spojů jak parními, tak motorovými či jinými historickými vlaky po celé České republice. Jejich seznam najdete zde.

EXTRA TIP: Parní vlak Žitavská úzkokolejka v Německu

Termíny jízd v červenci: každý den

Termíny jízd v srpnu: každý den

Kde zakoupit jízdné: ve vlaku

Ceny jízdného: dle počtu zastávek, zpáteční 6 EUR/3EUR, děti do 14 let ZDARMA

Více informací: https://www.zittauer-schmalspurbahn.de/

Žitavská úzkokolejka je od Liberce vzdálená pouhých 30 km. Je v Německu, těsně za hranicemi, a proto láká stovky českých turistů. Na výběr máte ze tří krásných tras a záleží jen na vás, kterou si zvolíte. My doporučujeme navštívit město Jonsdorf, které vás okouzlí svojí atmosférou nebo motýlím domem. V klimatických lázních Oybin je zřícenina hradu a nespočet výborných a typických německých kaváren a cukráren. U nádraží je také pěkné dřevěné hřiště, které zabaví i náročnější děti.

Dráha má rozchod 750 mm. Ve stanici Bertsdorf se vždy potkají dva parní vlaky, doberou vodu a následně se každý rozjede svým směrem. Uvidíte tak téměř synchronní rozjezd dvou parních vlaků, což je světovým unikátem.