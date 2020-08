Prázdniny v ČR: Kam na jednodenní výlet za krásným koupáním?

Do konce prázdnin zbývá něco málo přes týden, a protože počasí nám přeje, byla by škoda toho nevyužít. Pokud už se nechystáte nikam na dovolenou, neznamená to, že musíte sedět doma. Vyrazte za tím nejhezčím koupáním napříč republikou!