Prázdniny v ČR: Nejkrásnější tipy na výlety, když trávíte dovolenou v jižních Čechách

Zámek se tedy nemusí stát jen cílem vašeho výletu, ale rovnou základnou, odkud budete vyrážet na další výlety po okolí. Jestli milujete krásy přírody, udělejte si procházku Židovou strouhou, která nabízí výhledy do kaňonovitého údolí. Místní divoká příroda chvílemi budí zdání, jako byste už ani nebyli v Česku.

Neobvyklá architektura

Cestu do jižních Čech si určitě naplánujte tak, abyste neminuli Stádlecký most na Táborsku. Tento řetězový most v empírovém stylu původně spojoval břehy Vltavy, ale kvůli stavbě Orlické přehrady mu hrozila demolice. Nakonec byl rozebrán a přesunut na Lužnici. Dnes je národní technickou památkou.