Předsevzetí pro vaši krásu: Které návyky v péči o pleť nesmíte vynechávat

Dehydrataci, která se projevuje i na pokožce, je možné řešit změnami životního stylu. Proto je důležité pít dostatečné množství vody – můžete začít starým pravidlem osmi sklenic vody denně. V závislosti na vaší tělesné hmotnosti a denních aktivitách možná budete muset vypít více. O konkrétním množství se můžete poradit s lékařem. Nicméně také je důležité to nepřehánět, protože to může vést ke ztrátě minerálů. Jíst zeleninu a ovoce bohaté na vodu může také pomoci zvýšit váš příjem tekutin.

Rty nemají žlázky produkující olej jako jiné části kůže. To znamená, že jsou náchylnější k vysoušení a popraskání. Dejte si také pozor na mrazivý vzduch během zimních měsíců, který může ovlivnit kůži na rtech a způsobit její popraskání. Ovšem stejně tak častý pobyt na slunci v létě může také zhoršit stav rtů. Další častou příčinou popraskaných rtů je také jejich olizování. Sliny z jazyka mohou zbavovat rty vlhkosti a ve výsledku je kůže sušší.

Dokonalá a krásně zářivá pleť vyžaduje konstantní péči. To znamená i…

„Každé části těla věnuji dostatečnou hydrataci“

Péče o pleť i celé tělo může být pěkně časově náročná. Proto občas můžete mít sklon přeskočit jeden nebo hned několik kroků. Hydrataci pokožky ale vynechávejte co nejméně. Proč? Protože nedostatečná hydratace by mohla vést k přibývajícímu množství vrásek. Když je vaše pokožka vysušená, a proto chronicky podrážděná, může to způsobit nedostatek kolagenu a vést k předčasnému stárnutí.