Přehnané nároky při hledání partnera se nevyplácí. Na co si dát pozor?

Pokud si z předešlých vztahů odnášíme šrámy na duši, nelze se divit, že býváme poněkud obezřetné při hledání nového partnera. Jenže přílišná opatrnost může být i na škodu.

Opatrnost je na místě, ale… Po bolestném rozchodu je zcela pochopitelné, že jsme v seznamování velmi obezřetné, abychom v budoucnosti neopakovaly vztahové přešlapy z minulosti. Ostatně přibyly nám nejen šrámy na duši, ale i životní zkušenosti, a naopak ubyly plané ideály. Někdy však může být míra opatrnosti tak veliká, že přes extrémně přísný „partnerský filtr“ není schopen projít prakticky žádný normální muž. A tak zůstáváme dlouho single, až nakonec „projde“ muž, kterého neodradí absolutně nic – což bohužel nemusí být vůbec výhra. Podívejte se na rady životní koučky jak na zdravou asertivitu:

Přebíráme, přebíráme až přebereme V jedné ze svých knih popisuje psycholog Jeroným Klimeš zajímavý vzorec chování některých žen, které se po předchozích špatných zkušenostech ze vztahu obávají, aby nenarazily na další bolestné partnerské zklamání: „Její strach je zbytnělý, že odhání a odmítá všechny rozumné a normální nápadníky. Poté, co výrazně trpí samotou, její obranu překoná jen ten, kdo je dostatečně otrlý, necitelný a agresivní, aby dokázal ignorovat odpor…“ Jinými slovy, špatnou zkušeností raněná žena ustrne ve strachu, jehož semínko do ní zasely předchozí nehezké zážitky z partnerského života. Strach hluboce zakořenil a ona ho nevědomky opatruje a pěstuje. Normální muže toto její odmítání, podezíravost a v jistém smyslu i uzavřenost po čase odradí, jenže jsou i muži, zvláštní muži, které neodradí nic. Začíná to skřípat? Chcete-li vztah zachránit, reagujte okamžitě, šance jsou Začínáte mít intenzivní pocit, že vám ve vztahu něco schází, že…

Otrlí, necitelní a možná i agresivní Bohužel, jak v citaci naznačoval už psycholog Klimeš, jde mnohdy o muže otrlé, necitelné a agresivní, a v jistém smyslu by se dalo říci dokonce psychopatické. Zatímco normálního muže dvě či tři odmítnutí odradí – jednoduše respektuje ženino rozhodnutí anebo ztratí odvahu –narušený jedinec bude i nadále urputný a neoblomný. Bohužel to mnoho zraněných žen může chápat jako důkaz nezlomné lásky. Jenže skutečnost bývá mnohdy jiná, a tak po čase tyto ženy zjistí, že si do života pustily to, čeho se obávaly. Opravdu se protiklady přitahují? Odlišnost svědčí víc mileneckým vztahům Ze začátku vztahu možná tvrzení, že se protiklady přitahují, není…

Vyměňte filtr! Ženy, které chtějí pouze dokonalé partnery, mají tendenci muže neúnosně testovat a prověřovat, tyto ženy v mnoha případech paradoxně nekončí dobře. Přílišné nároky a testy nad rozumnou mez prostě normální muž neustojí. Vydrží jen dokonalý princ na bílém koni, a těch je bohužel opravdu málo, anebo muž se zvláštně narušeným nitrem. Psycholog Klimeš ve své knize Partneři a rozchody o takových ženách píše: „Takovouto taktikou získá ty, kteří se snaží křečovitě, úporně až nerozumně, jako by neměli jinou volbu. Tato obranná taktika, která měla zlepšit výběr, vede nakonec k selhání volby. To, co na začátku vypadalo jako opojná láska, se nakonec ukáže jako patologie.“ V takovém případě je tedy nezbytné „změnit filtr“. Hry a počítač jsou zabijáci vztahů: Co znamená termín počítačová vdova? 1 Muži v počítačových hrách ztrácejí i nalézají sami sebe. Ztrácejí to,…