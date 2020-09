Přemýšlíte o sexu na jednu noc? Pozor na tyto nástrahy, ať nemusíte litovat

Sex na jednu noc je stále tak trochu tabu téma. Někdo ho odsuzuje, někdo praktikuje, ale v obavách z reakcí okolí se s tím příliš nesvěřuje. Pokud ho zvažujete, mějte na srdci, že byste se do něj neměla pouštět v těchto případech.

Vynechejte šéfa nebo kolegu Když spolu pracujete, nebo je to dokonce váš šéf, jděte od toho! Jistě, nebylo by to poprvé ani naposledy, že se na firemních večírcích nebo teambuildingu příliš pilo a pak se děly věci. Tomu byste ovšem rozhodně měla předejít, protože tím se vám situace a postavení v práci leda zkomplikuje. Budete se muset tvářit, že nikdy k ničemu nedošlo, situace bude napjatá, nakonec se patrně stejně všechno provalí a buďte si jistá, že kolegové si na vašem jednorázovém úletu pěkně smlsnou! Stojí vám to za to?

Respektujte hranice Ještě horší případ, kdy podlehnout návalu vášně, je v případě partnera vaší kamarádky. Jsou zkrátka jisté hranice, které bychom měli respektovat. Kamarádství je víc než jedna noc vášně, to mějte na paměti především. Nechcete přece kamarádce zničit život a přijít o někoho, s kým jste sdílela půlku života a kdo tu byl vždycky pro vás. Takže si nechte zajít chuť. Do tohohle bahýnka se vážně nechcete ponořit!

Nehledejte lásku Pokud nejste typ na jednu noc, hledáte vztah a lásku, zkrátka něco, co vám vydrží, potom se také mějte na pozoru. Měla byste si ujasnit tahle kritéria ještě před tím, než na to skočíte. Protože jestliže on to myslí jen nezávazně a vidí v tom pouze pobavení, budete zase druhý den smáčet kapesníky slzami a cpát se vším, co vám přijde pod ruku. A navíc se budete cítit zneužitá a ponížená, což vám za sex nestojí.

Oplatky se nepečou Podvedl vás váš přítel a vy mu to chcete vrátit? Ač se zdá, že taktika "oko za oko a zub za zub" by mohla fungovat, většinou to není dobrý nápad. Jste tak zaujatá pomstou, že vám je nakonec úplně jedno, kdo s vámi v té posteli skončí, a to je problém. Buď to odskáče nějaký chudák, který vám leží u nohou už léta, a vy tak budete za mrchu, nebo skončíte s největším playboyem v okolí a stanete se jen dalším zářezem na pažbě. Ani jedno z toho ale asi nechcete.