Přemýšlíte o závěti? Jak funguje vydědění, poslední vůle, dědictví ze zákona a kdy navštívit notáře?

Na poslední vůli by měl myslet každý, kdo něco vlastní. Uspořádat si svoje věci dřív, než bude pozdě nebo vám úplně dojdou síly, není nikdy od věci. Zvlášť pokud vaše rodina funguje spíš divoce než spořádaně a po vašem odchodu by se mohly rozhořet mezi pozůstalými spory. Možná se vám uleví také v případě, že žijete sama, nemáte dědice a nedělá vám dobře pomyšlení, že by všechno mohlo spadnout státu do klína.

Co je jednou psáno… Nejjistější je navštívit notáře. Zodpoví dotazy a hlavně vám závěť sepíše správně. Můžete si ho vybrat ze seznamu Notářské komory. Na schůzku si s sebou vezměte občanský průkaz, údaje o dědicích (jméno, datum narození a bydliště) a doklady k majetku, o kterém bude v závěti řeč. „Každou závěť, kterou notář sepsal ve formě notářského zápisu, musí uschovat a zaevidovat do neveřejného registru Evidence právních jednání pro případ smrti, kterou vede Notářská komora ČR,“ vysvětluje Eva Kühnová, právnička organizace Člověk v tísni. A to hlavně proto, aby se notář pověřený vedením dědického řízení o existenci závěti dozvěděl. Co je psáno, je jednou provždy dáno. Závěť není nutné průběžně potvrzovat. Na druhou stranu je možné ji kdykoli zrušit formou odvolání, nebo ji lze i fyzicky zničit. Proč Češi odmítají dědictví? Podívejte se na video:

Pokračování 2 / 5 Přednost má závěť Dědí se ze zákona nebo podle závěti, ale je možná i kombinace obojího. Dědic ze závěti má přednost před dědici ze zákona. Výjimkou jsou takzvaní nepominutelní dědici, což jsou vždy potomci zemřelého, tzv. zůstavitele. Těm musí zůstat z dědictví povinný díl. „Dědí se majetek nebo jeho část, na dědice přecházejí i dluhy zemřelého. Dědictví lze odmítnout, ale v některých případech pak dědický nárok přechází na potomky toho, kdo dědictví odmítl, což můžou být i nezletilé děti," zmiňuje právnička. Děti, manžel nebo partner mají nárok na stejný díl dědictví.

Pokračování 3 / 5 Dejte na sympatie Často tím lidé předcházejí dohadům v rodinách nebo to dělají proto, aby mohli konečně v klidu spát. „U mnoha našich dárců jsem to vnímal tak, jako kdyby na své cestě potřebovali odvalit balvany a majetek byl jedním z nich," poznamenává Tomáš Vyhnálek z organizace Člověk v tísni. Jestli uvažujete, že se vydáte také dobročinnou cestou, pak si vyberte organizaci, které věříte, třeba ji už podporujete nebo je vám sympatická. „Potom je dobré prozkoumat její web, sejít se s nimi, ověřit si, že budou respektovat vaše přání. Závěť doporučuji sepsat u notáře. Tím zajistíte, že bude právně v pořádku a uložená v úschově, tak aby se neztratila," doporučuje i zástupce Člověka v tísni. Koalice Za snadné dárcovství proplatí notářský poplatek za sepsání závěti (tato akce trvá do 13. listopadu). Více informací hledejte ZDE.

Pokračování 4 / 5 Nezdá se vám poslední vůle? Nelíbí se vám, kdo a co dědí? Objevilo se více závětí, které jsou bez data? Nezdá se vám, že by byla psaná rukou blízkého, který zemřel? Je psaná tužkou, nemá nutné náležitosti? Nebo jste přesvědčená, že zemřelý trpěl duševní poruchou? Poslední vůli můžete napadnout. Nakonec se může stát i to, že závěť může být prohlášena za neplatnou a bude se postupovat podle dědictví ze zákona. I proto se nedoporučuje sepisovat poslední vůli bez notáře.

Pokračování 5 / 5 Dědictví v číslech ¼ miliardy: To je majetek zesnulých, kteří neměli dědice, a ročně tak propadne státu.

To je majetek zesnulých, kteří neměli dědice, a ročně tak propadne státu. 17 300: Takový počet závětí byl v roce 2016 sepsán u notářů, loni o 10 tisíc více.

Takový počet závětí byl v roce 2016 sepsán u notářů, loni o 10 tisíc více. 1 %: Tolik lidí v poslední vůli pamatuje na dobročinné organizace.

Tolik lidí v poslední vůli pamatuje na dobročinné organizace. 35 % žen a 30 % mužů: plánuje závěť, nejčastěji jsou to lidé nad 66 let