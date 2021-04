Přerušovaný půst je oblíbená metoda hubnutí. Jak ho dodržovat v běžném životě

iStock

Přerušovaný půst je v současnosti jedním z nejpopulárnějších stravovacích stylů. Funguje tak, že během dne procházíte střídavými cykly půstu a jídla. Na rozdíl od většiny ostatních diet nejde ani tak o to, co jíte, ale kdy jíte. Jak ho však zvládnout v běžném životě? Tady jsou rady, s nimiž to zvládnete.