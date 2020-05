Pretty Woman slaví 30 let: Ozbrojená ochranka, masáž za kamerami i kokain

Kultovní film Pretty Woman původně vůbec neměl být romantická komedie. Záměrem tvůrců snímku bylo natočit temné drama o prostituci v Los Angeles a Vivian měla být závislá na kokainu. Součástí její dohody s Edwardem mělo být to, že zůstane na týden čistá a nebude brát drogy. Na konci filmu měl Edward vyhodit Vivian z auta a ta se měla s vydělanými penězi vydat do Disneylandu. Scénář ale nakonec nabral úplně jiný spád a bylo prý těžké Julii Roberts přemluvit, aby i tak roli přijala.

Naběhlá žíla

Julia Roberts byla prý z o osmnáct let staršího Richarda Gerea pěkně nervózní. Zatímco ona byla začínající třiadvacetiletá herečka, on už byl poměrně ostřílený profík. Julii dělaly největší problém sexuální scény, které ji vyváděly z míry natolik, že jí z nervozity na čele vždy vyběhla žíla. Aby to nebylo vidět v záběru, sám Richard Gere spolu s režisérem filmu Garrym Marshallem jí vždy museli žílu rozmasírovat.