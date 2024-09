Cukrovku, vysokou hladinu cholesterolu, oční, srdeční a ledvinové nemoci, nebo dokonce rakovinu. To vše může odhalit běžné vyšetření v rámci vaší preventivní prohlídky u praktického lékaře. Vysvětlíme vám, co jednotlivá vyšetření obnášejí a proč je dobré je absolvovat. Zbavíte se tak předsudků a obav z návštěvy lékařů a možná si tím prodloužíte život o dalších 20 let.

Preventivní prohlídky jsou klíčem k včasnému odhalení mnoha závažných onemocnění. Pravidelná návštěva lékaře může nejen prodloužit váš život, ale i zvýšit jeho kvalitu. V tomto článku se detailně podíváme na jednotlivé druhy preventivních vyšetření – kdy je potřeba na ně jít, jak dlouho trvají, zda bolí, jak se na ně připravit a co od nich můžete očekávat. Pokud vás zajímá konkrétní vyšetření, můžete přeskočit přímo k relevantním informacím, a získat tak rychleji potřebné odpovědi.

Kontrola glykémie

Co je to glykémie

Ukazatelem kontroly glykémie je glykovaný hemoglobin. Lékař díky tomuto vyšetření zjistí hladinu cukru v krvi. Pokud budou naměřené hodnoty vysoké, znamená to, že vaše tělo nedokáže zpracovat všechen přijímaný cukr. Je nutné se k tomuto problému postavit čelem a začít jej co nejdříve řešit. Jako diabetici (cukrovkáři) musíte s hladinou cukru pracovat až do konce života. Diabetes se bohužel úplně vyléčit nedá. Včasným odhalením a dodržováním pravidel se však můžete vyhnout nepříjemným zdravotním problémům, jako je např. onemocnění ledvin a cév, diabetická slepota nebo v krajních případech i amputace končetiny.

Kdy měřit glykémii?

V rámci preventivních prohlídek u vašeho praktického lékaře dochází k měření v 18 a 30 letech. Od 40 let probíhá tato kontrola každé dva roky.

Jak změřit glykémii?

Průběh tohoto vyšetření u vašeho lékaře je naprosto bezproblémový a spočívá v odběru vzorku krve ze žíly. Nejvhodnější a nejpřesnější je odběr nalačno. Doporučuje se 8 hodin před odběrem nejíst a nepít. Ráno si dejte jen hrnek neslazeného čaje a jste připraveni.

Stanovení koncentrace glukózy v krvi nabízí také mnoho lékáren. V tomto případě dochází k odběru vzorku z prstu. Kapku krve umístíte na speciální papírek, který následně vložíte do glukometru. Výsledky z tohoto měření jsou ale spíše orientační. Oproti žilnímu odběru zde může být v hodnotách až 15% odchylka.

Zjištění koncentrace tuků v krvi

Co způsobuje tuk v krvi a zvýšenou hladinu cholesterolu?

Zvýšený či vysoký cholesterol v krvi je jedno z několika dědičných onemocnění, které nás mohou postihnout. Příčinou může být ale také nezdravý životní styl, špatný jídelníček založený na velkém příjmu živočišných tuků, kouření, alkohol či drogy. To vše může vést k tomu, že tuky v těle, tzv. lipidy, v těle nepracují správně. Důsledkem je pak vysoká hladina cholesterolu a triglyceridů, což vede ke kardiovaskulárním rizikům a onemocnění cév.

Kdy měřit cholesterol?

Na toto vyšetření máte nárok v rámci preventivní prohlídky u vašeho praktického lékaře. Vyšetření je zdarma a provádí se ve věku 18, 30, 40, 50 a 60 let.

Jak se měří cholesterol?

Vyšetření nijak nebolí a provádí se ze vzorku krve. Doporučuje se 10–12 hodin před odběrem nejíst. Pití není zakázáno, ale nejvhodnější je voda či neslazené minerálky. Dva dny před odběrem nepijte alkohol, pivo a vyhněte se fyzické námaze. K odběru se dostavte v klidu a celkové tělesné pohodě.

EKG vyšetření

Co to je EKG a co vše se dá zjistit?

Vyšetření EKG provádí praktický lékař či internista pomocí elektrokardiografu. Cílem je zjistit elektrickou aktivitu vašeho srdce, pravidelnost srdečního rytmu, nežádoucí zvětšení srdce, plicní embolii nebo nedostatečné vyživování některých částí srdce. Výstupem vyšetření je zobrazení křivky na papíře a následné zhodnocení lékařem.

Kdy jít na EKG?

Na EKG vyšetření vás praktický lékař posílá od věku 40 let v intervalu 4 roky. Vyšetření je bezplatné.

Jak se dělá vyšetření EKG?

Nejedná se o nijak bolestivé a zdlouhavé vyšetření. Spíše naopak si užijete chvíli odpočinku. U lékaře se ve většině případů položíte na lehátko a po těle je vám rozmístěno několik snímacích elektrod. Umístěné jsou na nohou u kotníků, na rukou u zápěstí a na hrudníku. Po pár minutích klidného ležení bez pohybu je EKG naměřeno a vyšetření je u konce. Výsledky a komentář lékaře obdržíte hned po vyšetření.

Váš lékař by vás měl před měřením upozornit na to, jestli užíváte nějaké léky, které by celé měření mohly zkreslit. V takovém případě je potřebné vysadit je několik dnů předem.

Preventivní oční vyšetření

Jaká jsou oční vyšetření?

Na preventivní oční prohlídce odborný lékař sleduje různými testy hned několik běžných funkcí oka. Posuzuje se vidění na dálku i do blízkého okolí, provádějí se testy barevného vidění a prohlíží se přední segment oka a oční pozadí. Vzhledem k tomu, že od věku 50 let dochází k všeobecnému zhoršení zraku, je dobré se na prohlídku dostavit. Mnoho očních onemocnění a vad lze léčit a odstranit. Musí však být odhaleny co nejdříve. V případě, že ve vaší rodině někdo má nebo měl zelený zákal nebo cukrovku, neměli byste žádné oční vyšetření vynechat.

Kdy jít na oční vyšetření?

Na vyšetření u očního lékaře máte nárok každé čtyři roky. Tento nárok vzniká všem ve věku od 45–61 let. Žádanku na toto preventivní vyšetření vám vypíše váš praktický lékař.

Jak probíhá vyšetření očí?

Vyšetření není nijak bolestivé. Někomu může vadit použití očních kapek a některé testy nemusejí být pro jeho oko úplně příjemné. Lékař vám do očí svítí nejrůznějšími nástroji, díváte se přes různé čočky a poznáváte písmena nebo čísla. Vyšetření trvá jen několik minut a výsledky vám lékař sdělí ihned. V případě problémů se domlouváte na dalším postupu.

Preventivní vyšetření onemocnění ledvin

Jak se projevuje onemocnění ledvin?

Těmi nejběžnějšími příznaky je většinou pálení při močení, zapáchající moč, změna barvy moči, bolesti v bedrech, časté močení nebo dokonce i velká únava, žízeň a dušnost. Jsou ale také onemocnění ledvin, která nejsou doprovázená žádnými příznaky. Preventivní prohlídku ledvin by neměli odbývat především diabetici, lidé s vysokým krevním tlakem a s kardiovaskulárními poruchami. Pravděpodobnost onemocnění ledvin je u těchto lidí vyšší než u zdravých jedinců.

Kdy jít na vyšetření ledvin?

K vyšetření vás odešle praktický lékař v 50 letech. Následně se vyšetření opakuje každé 4 roky. Jako ostatní preventivní kontroly je bezplatné.

Jak se kontroluje funkce ledvin?

Ani tohoto vyšetření se nemusíte nijak obávat. Nebolí a trvá jen několik minut. V první fázi musíte přinést ve sterilní zkumavce vzorek ranní moči. Následně podstoupíte odběr krve z prstu či paže. Praktický lékař by vám měl změřit tlak a získané výsledky z moči a krve dát do srovnání s vaší tělesnou kondicí. Celkové výsledky obdržíte do několika dnů.

Před odběrem krve nejezte a nekuřte, aby nedošlo ke zkreslení výsledků. Ráno jen vypijte hrneček vody. Žádná další omezení či přípravy nejsou potřeba.

Vyloučení karcinomu tlustého střeva a konečníku

Jak se projevuje rakovina tlustého střeva?

Příměs krve ve stolici nebo samotné krvácení z konečníku jsou signály, které mohou napovědět, že se jedná o možnou rakovinu tlustého střeva. Souběžně s tím se může dostavit únava, slabost, úbytek na hmotnosti, plynatost a nepříjemné bolesti břicha. Brzká identifikace nádoru zvyšuje pacientovi šance na přežití. V pozdních vývojových fázích je nemoc neléčitelná a pacienti umírají zhruba do 5 let.

Kdy jít na TOKS (test okultního krvácení do stolice)

V rámci preventivních prohlídek u vašeho lékaře absolvujete tento test ve věku 50–55 vždy jednou ročně. Od 55 let je test udělán každé dva roky.

Co je to TOKS a jak vzít vzorek stolice?

První vyšetřením je tzv. TOKS. Jedná se o rozbor vzorku vaší stolice. Je tedy na vás, abyste v pohodlí domova odebrali vzorek a zanesli ho na vyžádání k lékaři. Nesmí přijít do styku s vodou či močí. Výsledky vám sdělí lékař ihned nebo za několik dnů. Před odběrem vzorku není potřeba držet žádnou dietu či se jinak omezovat.

V případě, že bude ve stolici zjištěna příměs krve, musíte projít dalším šetřením, aby se přítomnost nádoru vyloučila. Jedná se o kolonoskopii – vyšetření střev přes konečník. Zákrok trvá kolem 10 minut a neměl by vás bolet. Je potřeba podle pokynů lékaře střeva předem vyprázdnit. Před samotným zákrokem vám budou podány tišící léky a následně dostanete prostor pro odpočinek.

Mamograf

Co je to mamograf?

Mamograf je přístroj, který dovede ukázat na rentgenových snímcích případný zhoubný nádor. Je velice podobný běžnému rentgenu, který lze dělat u mladých a kojících žen. Jejich skladba prsu je totiž především žláznatá. Starší ženy již mají prs z velké části naplněn tukem, a proto běžný rentgen není možný. Nahrazuje se mamografem.

Včasné odhalení nádorového onemocnění prsu dává pacientům téměř 100% šanci na celkové uzdravení. Prevence je tedy také v tomto případě namístě.

Kdy mám nárok na mamograf?

Na vyšetření prsu vás posílá do specializovaného střediska váš praktický lékař nebo gynekolog. Nárok na něj mají 2× ročně všechny ženy od věku 45 let. Vyšetření je zdarma.

Bolí mamograf?

Vyšetření je bezbolestné. Jestliže máte citlivější prsa, můžete se pouze v některých polohách cítit nekomfortně. Po dobu max. 30 minut jsou vám prsa snímkována. Každý prs se fotí v několika polohách, někdy je jeho stabilizace zajištěna plastovým držákem. Výsledky vám lékař sdělí hned nebo jsou vám předány do několika dnů.

Před vyšetřením se nedoporučuje použití tuhých deodorantů a jiných kosmetických přípravků v podpaží nebo jeho blízkosti. Výsledky vyšetření by mohly být zkreslené.

Screening rakoviny děložního čípku

Jak se diagnostikuje rakovina děložního čípku?

Rakovina děložního čípku se diagnostikuje prostřednictvím stěru z děložního čípku. O přítomnosti nádoru mohou už napovědět např. tyto problémy – krvácení po pohlavním styku nebo v průběhu menopauzy, bolestivé močení, bolest v podbřišku nebo v intimních chvílích a nepříjemný výtok.

Riziko rakoviny děložního čípku zvyšuje vir HPV. Infekce virem HPV se objevuje především u mladých žen do věku 30 let. Proti tomuto viru se lze nechat účinně očkovat. Možnost očkování proti těmto lidským papilomavirům nabízí dívkám i chlapcům ve věku 13–14 let již dětský praktický lékař. Diagnostikování přítomnosti tohoto viru je součástí screeningu.

Kdy jít na screening?

Toto vyšetření by měla podstoupit každá žena ve věku 35, 45 a 55 let. Váš lékař vás bude předem informovat.

Jak probíhá vyšetření děložního čípku?

Jedná se o běžné gynekologické vyšetření. Lékař se nejdříve pomocí zrcátka podívá na vizuální stav děložního čípku a následně pomocí štětečku nebo špachtličky odebere stěr. Může být proveden také ultrazvuk. Vzorek stěru se odešle na rozbor do cytologické laboratoře. Výsledky jsou většinou do 14 dnů.

Vyšetření byste měli absolvovat mimo menstruaci. Není vhodné 2 dny předem souložit, používat vaginální gely nebo provádět výplachy pochvy. Po stěru se může dostavit mírné nebolestivé krvácení.

Preventivní vyšetření prostaty

Jak se projevuje rakovina prostaty?

V mnoha případech se jedná o dědičné onemocnění. V počátcích propuknutí nemoci pacient vůbec netuší, že tyto zdravotní problémy má, a cítí se být úplně zdráv. V dalších vývojových fázích nemoci přichází potíže s erekcí a močením. Pacient může v moči či spermatu objevit stopy krve.

Kdy jít na vyšetření prostaty?

Základní pohmatové vyšetření by měl provést váš praktický lékař každé dva roky, vždy na pravidelné preventivní prohlídce. Vyšetření ale může zajistit také internista či urolog.

Jak se provádí vyšetření prostaty a co nedělat před vyšetřením?

Vyšetření není bolestivé, ale může být nepříjemné. Lékař pohmatem přes konečník zkontroluje stav prostaty. Jestliže má nějaké podezření na případný nádor, odešle vás na rozbor krve. Celé vyšetření trvá jen několik minut. Pro přesné stanovení rakoviny prostaty je potřeba provést následně další vyšetření jako ultrazvuk, CT nebo magnetickou rezonanci.

Aby bylo vyšetření vypovídající, není dobré v horizontu 48 hodin před zákrokem provozovat pohlavní styk a jízdu na kole či koni. Nic, co by prostatu stimulovalo.