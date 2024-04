Cílem všech preventivních prohlídek je včasné odhalení možných nemocí, a díky tomu co nejrychlejší zahájení léčby. Není proto dobré tyto prohlídky vynechávat, raději se na ně pravidelně s předstihem objednávejte. Většina z nich je plně hrazená pojišťovnou. Zjistěte více informací o tom, na co máte nárok u vašeho dětského, praktického či zubního lékaře. Poradíme také, jak je to s péčí gynekologa, urologa nebo dermatologa.

Dětského lékaře pro svého potomka je třeba mít vybraného a domluveného ještě před samotným porodem. Miminko musí zkontrolovat poté, co si je odnesete z porodnice domů, a jeho péči využijete až do doby, než dítě dovrší maximálně 19 let.

V některých městech je potřeba kontaktovat dětského lékaře i několik měsíců před narozením dítěte!

Kdy a jak často se chodí na preventivní prohlídku?

Nejvíce preventivních prohlídek se podstupuje v dětském věku.

Už dva dny od propuštění z porodnice musíte navštívit dětského lékaře, aby provedl vstupní preventivní prohlídku. Součástí této návštěvy je nejenom fyzická kontrola miminka, ale také poradenství s kojením, umělou výživou, základní starost o matku a předepsání potřebných vitamínů K a D.

Další prohlídka je provedena ve 14 dnech věku miminka. Opět se kontroluje váha, délka, obvod hlavičky a další fyzické parametry miminka včetně vrozených reflexů a celkové kondice.

V 6 týdnech s miminkem podstoupíte vyšetření zraku, kyčlí a kompletní kontrolu.

Další preventivní návštěvy probíhají ve 3, 4, 6, 8, 10 a 12 měsících. Dítě dostává první očkovací dávky dle očkovacího plánu, sleduje se jeho psychosomatický a fyzický vývoj, postupně se zavádí po konzultaci s lékařem pevná strava, sleduje se úroveň řeči, zraku, sluchu a růst chrupu.

V 1,5 roce je dítě podrobeno mimo běžné kontroly také diagnostice poruch autistického spektra. Lékař zhodnotí řeč a sociální chování dítěte.

Kontrola ve 3 letech je velice podobná předchozím prohlídkám – revize tělesného stavu dítěte, smyslů a psychosociální rozvoj.

Od tří let jsou pro děti stanovené preventivní prohlídky v dvouletém intervalu. Rozdíly v tom, co se dělá na prohlídkách u děvčat a chlapců v 11 letech či jiných věkových kategoriích, nejsou nijak výrazné. Doplňuje se rodinná anamnéza, kontroluje se řeč, sluch, postřeh, stav nohou, páteře, štítné žlázy apod. Vše se zaznamenává do zdravotního a očkovacího průkazu dítěte, který s sebou musíte k lékaři vždy donést.

Co obsahuje preventivní prohlídka u dětského lékaře?

Lékař u dítěte vždy dle věku kontroluje výšku, váhu, krevní tlak a puls. Dítě je podrobeno také kontrole zraku a sluchu. Pravidelně se doplňuje rodinná anamnéza s cílem předcházení případných nemocí. U starších dětí lze s lékařem konzultovat profesní a studijní zaměření. Dívky od 11 let sdělují lékaři také přítomnost menstruace, případně užívání hormonální antikoncepce. Na prohlídce v 15 letech je dívkám doporučená registrace a preventivní kontrola u gynekologa. V průběhu celé péče dětského lékaře probíhá pravidelné povinné očkování dle očkovacího plánu.

Co se zjistí na preventivní prohlídce?

Ve většině případů vás na dětské preventivní prohlídky zve lékař. V zájmu každého rodiče by mělo být žádnou prohlídku nezmeškat a podrobit se jí. Díky tomu se tak mohou odhalit případné nemoci a zdravotní problémy. Lékař může včas zjistit zrakové či sluchové nedostatky, váhové potíže, astma a mnoho dalších méně či více závažných potíží.

Kolik stojí preventivní prohlídka u lékaře?

Preventivní dětské prohlídky jsou plně hrazené pojišťovnou a podléhají vyhlášce Ministerstva zdravotnictví z roku 2012. Obdobně fungují také povinná dětská očkování a přeočkování. Tyto jsou hrazeny pojišťovnou, pokud se jedná o vyhláškou stanovené vakcíny. Pokud si rodič zvolí alternativní vakcínu k vakcíně z vyhlášky, nemá na plnou úhradu od pojišťovny nárok.

Registrace k praktickému lékaři pro dospělé probíhá zpravidla v 18 či 19 letech. Praktický lékař ale může přijmout také dítě ve věku 14 let a výše. První prohlídkou je vstupní prohlídka a po ní následuje každé dva roky preventivní prohlídka.

Kdy a jak často se chodí na preventivní prohlídku?

Dospělí by měli navštěvovat praktického lékaře pravidelně každé dva roky. Povinností lékaře však není tyto prohlídky hlídat a informovat o nich své pacienty. Je proto na každém z nás hlídat si termíny a vždy se jednou za dva roky k lékaři objednat. A to i v případě, že nepociťujeme žádné zdravotní problémy.

Co obsahuje preventivní prohlídka u praktického lékaře?

Praktický lékař provede základní fyzikální vyšetření – poslech srdce, plic, poklep na břišní dutinu a další části těla. Změří krevní tlak, zjistí vaše BMI a překontroluje kvalitu vašeho zraku a sluchu. Součástí může být také odběr krve a moči k dalšímu rozboru. Samozřejmostí je doplnění rodinné anamnézy.

Další vyšetření se odvíjejí od věku pacienta:

v 18 a 30 letech je provedena kontrola glykemie;

od 40 let se glykemie kontroluje na každé preventivní prohlídce;

na vstupní kontrole a ve 30, 40, 50 a 60 letech se zjišťuje také koncentrace tuků v krvi;

pacientům 40+ je jednou za 4 roky měřeno EKG;

pacienti 40+ jsou 1× za 10 let podrobeni vyšetření střev;

ženy 45+ mají jednou za dva roky nárok na mamograf;

pacienti ve věku 45–61 let mohou každé 4 roky podstoupit preventivní oční vyšetření;

v 50 letech je zkontrolována funkce ledvin, vyšetření se opakuje každé 4 roky;

u mužů i žen 50+ se hlídá karcinom tlustého střeva a konečníku.

Co se zjistí na preventivní prohlídce?

Prostřednictvím preventivní prohlídky může praktický lékař odhalit případné nemoci či identifikovat vaše zdravotní problémy. Z krve se zjišťuje hladina cholesterolu a další ukazatele. S přibývajícím věkem pacienta se na prohlídce provádí více vyšetření. Součástí je také neustálé doplňování rodinné anamnézy a kontrola povinných očkování, například proti tetanu.

Kolik stojí preventivní prohlídka u lékaře?

I v tomto případě se jedná o prohlídku plně hrazenou vaší pojišťovnou. Pacient za ni neplatí.

Preventivní prohlídky u zubaře

Zubního lékaře byste měli poprvé navštívit v raném batolecím věku. Návštěva je vhodná ve do 1 roku a poté by se měla pravidelně opakovat dvakrát ročně. Pokud jdete k zubaři s dítětem, nezapomeňte s sebou vzít zubní průkaz. Až do 10 let vašeho potomka do něj zubař zapisuje stav ústní dutiny a informace o zubních kazech.

Jak často se chodí na preventivní prohlídku k zubaři?

Jak dítě, tak dospělý, má nárok na jednu preventivní a jednu pravidelnou prohlídku ročně. Je tedy jednoduché spočítat si, kolik je prohlídek u zubaře ročně. Každý rok máte nárok na dvě zubní prohlídky.

Rozdíl nastává u těhotných žen. Tyto mohou zubaře navštívit v rámci těhotenství dvakrát.

Co obsahuje preventivní prohlídka u zubaře?

Zubař zkontroluje stav vašich zubů a celé ústní dutiny. Odstraní vám zubní kámen a informuje vás o vhodné ústní hygieně. Součástí může být také rentgenový snímek pro odhalení skrytých zubních problémů.

Kolik stojí kontrola u zubaře?

Preventivní i pravidelná zubní prohlídka jsou zdarma.

Preventivní prohlídky u gynekologa

Nejpozději v 15 letech doporučí dětský lékař všem dívkám návštěvu gynekologa. Zajistěte si předem volného lékaře a informujte dceru o dalším postupu.

Jak často se chodí na preventivní prohlídku ke gynekologovi?

Na preventivní prohlídku ke gynekologovi se chodí vždy jednou za rok. Návštěva je ve většině případů v rukou pacienta, proto je potřeba hlídat si datum návštěvy a předem se objednat.

Co se dělá na preventivní prohlídce u gynekologa?

Při vstupní prohlídce je dívka seznámená s prostředím a je vyplněna rodinná anamnéza. Následují základní otázky ohledně menstruace, pravidelnosti cyklu apod. V případě, že je dívka panna, neprovádí se kompletní vyšetření a ani stěr z děložního čípku. Pokud je v rodině výskyt rakoviny prsu, je dívka poučená, jak má proběhnout samovyšetření.

Další gynekologická vyšetření v rámci preventivní prohlídky se odvíjí dle věku pacientky:

od 25 let se provádí screening rakoviny děložního čípku;

pacientky 45+ navštíví každé dva roky mamograf (lze i u praktického lékaře);

pacientky 50+ podstupují screening rakoviny tlustého střeva a konečníku (lze i u praktického lékaře).

Kolik stojí kontrola u gynekologa?

Jedna preventivní prohlídka ročně je zdarma. Pokud je součástí stěr z děložního čípku nebo jiná speciální vyšetření, může být pacient požádán o uhrazení finanční částky za potřebné jednorázové nástroje, které jsou pro vyšetření nutné.

Co nedělat před návštěvou gynekologa a co si vzít s sebou? Návštěvu u gynekologa si naplánujte mimo období menstruace.

Minimálně dva dny neprovádějte žádný výplach pochvy, nepoužívejte vaginální gely, čípky a vyhněte se nechráněnému pohlavnímu styku s ejakulací přímo do pochvy.

Poznamenejte si datum vaší poslední menstruace a její délku. Gynekologa bude zajímat pravidelnost a intenzita menstruace.

Oblečte si pohodlný oděv, nejlépe volnější sukni. Nebudete se tak muset úplně vysvlékat a sukni jen vyhrnete do pasu. Někteří gynekologové nabízejí zdarma či k zakoupení jednorázové sady k vyšetření – sukně, papuče apod.

Určitá vyšetření vám mohou způsobit mírné dočasné krvácení či špinění. Vezměte si s sebou slipovou vložku a vhodné spodní prádlo.

Preventivní prohlídky u žen

Vyšetření v rámci všech preventivních prohlídek u různých lékařů je vždy hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Pravidelnou prevencí tedy dbáte o své zdraví bez povinnosti jakékoliv platby. Výjimku tvoří pouze preventivní prohlídky u dermatologa. Na tyto ale většina zdravotních pojišťoven alespoň přispívá.

Jaké preventivní prohlídky by měla každá žena absolvovat?

Bez věkového omezení:

1× ročně návštěva gynekologa;

2× ročně návštěva zubaře;

1× za dva roky návštěva praktického lékaře;

1× ročně vyšetření znamének dermatoskopem (tato prohlídka není plně hrazená pojišťovnou).

Věk 18, 30, 40, 50 a 60 let:

vyšetření koncentrace tuků v krvi;

v 18 a 30 letech, dále pak od 40. roku 1× za dva roky kontrola glykemie.

Věk 25+:

1× ročně u gynekologa stěr z děložního čípku, klinické vyšetření prsů.

Věk 40+:

1× za 4 roky vyšetření EKG.

Věk 45+:

1× za dva roky vyšetření mamografem.

Věk 50+:

screening karcinomu tlustého střeva a konečníku 1x ročně, od věku 55+ pak 1× za dva roky;

1× za 4 roky vyšetření funkce ledvin.

Preventivní prohlídky u mužů

Souběh preventivních prohlídek u mužů je velmi podobný těm, které podstupují ženy. Taktéž jsou téměř všechna vyšetření hrazená pojišťovnou. Povinnost platby za preventivní prohlídku budete mít pouze u dermatologa a urologa.

Jaké preventivní prohlídky by si měl každý muž hlídat?

Bez věkového omezení:

2× ročně návštěva zubaře;

1× za dva roky návštěva praktického lékaře;

1× ročně vyšetření znamének dermatoskopem (tato prohlídka není plně hrazená pojišťovnou).

Věk 18, 30, 40, 50 a 60 let:

vyšetření koncentrace tuků v krvi;

v 18 a 30 letech, dále pak od 40. roku 1× za dva roky kontrola glykemie.

Věk 40+:

1× za 4 roky vyšetření EKG.

Věk 50+: