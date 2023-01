Prezidentské páry české historie: Hácha si vzal sestřenici, Beneš měnil jména

Seznámení jako z románu

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk se oženil se svou láskou z Brooklynu Charlotte Garrigue. Charlie, jak jí rodina přezdívala, byla aktivní feministkou. Věnovala se hře na klavír a filozofii. Později se i u nás zasazovala o práva žen. S budoucím manželem ji spojila v roce 1876 lipská rodina Göringových, u kterých Američanka pobývala kvůli vzdělávání a za nimiž se vracela. Setkali se, když byl v rodině ubytovaný i prezident Masaryk kvůli doktorátu na vídeňské univerzitě. Prezidenta s Charlotte pojila láska k filozofii, zamlouvalo se mu i její „neevropské“ chování.

Nejdříve byli přáteli, až dokud Masaryk nepožádal Charlotte v jednom z dopisů, aby si ho vzala. Po svatbě v New Yorku odjeli do Vídně, kde se Charlotte učila česky. V roce 1881 se pár přestěhoval do Prahy. Charlie se angažovala v ženských spolcích. Vztahu od začátku nepřál otec první dámy Rudolph Pierre Garrigue. Zámožného spolumajitele pojišťovny Germania z jihofrancouzské hugenotské rodiny a otce jedenácti dětí neobměkčilo ani narození vnoučat Herberta a Alice. Vztahy prezidenta s tchánem zůstaly chladné.

