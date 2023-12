Příběh Jany: Teta se nonstop chlubí dětmi a vytahuje se s každou prkotinou

Mám tři tety, a dvě z nich mám opravdu ráda, a kdykoli je ráda přivítám. Třetí, prostřední teta se mi zdá čím dál tím víc nesnesitelná, a z každé její návštěvy jsem vynervovaná. Přijde mi, že si někde nastudovala příručku „Jak být nesnesitelnou osobou“ a drží se těch rad zuby nehty. Nebývala taková dřív, ale v posledních třech čtyřech letech se zaměřila na to, že musí všem vyprávět o své šikovnosti, úspěchu a oblibě v širokém okolí.

Jedna lepší než druhá

Teta má dvě skoro dospělé dcery, obě studují další vysokou školu a pochopitelně se při každé tetině návštěvě dozvídám, jak jsou vynikající ve studiu, jaké mají úžasné nápadníky a kolika zájmovým činnostem se děvčata věnují. I tam jsou víc než žádané a úspěšné, a já s každou tetinou větou jsem menší a menší, protože vím, že po této tirádě bude následovat otázka: „Tak povídej, co vaši kluci, jak si vedou?“

Naši kluci si vedou normálně – mladší je v posledním ročníku základky a starší v druhém

ročníku stavební průmyslovky. Studijní výsledky nemá špatné, ale neumím každý jeho

úspěšný test vyhlašovat jako div světa. A nevidím důvod vykládat, že si chodí s kamarády

protáhnout kostru do fitka a že občas doma přiloží ruku k dílu a pomůže s něčím tátovi.

Mladší prochází celkem mírnou pubertou za což jsem osudu vděčná, jenže ani to nevidím jako důvod k vychloubání. Přijde mi, že jsou to úplně normální kluci. Občas se spolu pohádají (tetiny dcery nikdy ne), někdy hrají počítačové hry (tetiny dcery mají pouze ušlechtilé a obohacující zájmy), ti naši kluci sportují hlavně v zimě, kdy jezdíme často do nedalekých kopců celá rodině lyžovat. Kluci nečtou filozofická pojednání, spíš nějaké komiksy, o divadlo moc nestojí, spíš se s partou vypraví do kina na nějakou novinku.

Já, já, já, jenom já

Když teta skončí s chválou svých potomků, čeká mně druhé jednání návštěvního dramatu.

Teď přichází na řadu její úspěchy a šikovnost. Dlužno podotknout, že je teta opravdu šikovná a zručná jak na ruční práce, tak i v kuchyni. Peče nádherné dorty, a má pro ně odbyt u všech přátel a známých.

Neumím vyrobit takové výtvory, kuchařka jsem průměrná a tak jen sedím a poslouchám, kolik dortů teta vyrobila za tu dobu, co u nás nebyla, a hlavně se dozvím, jak byli všichni nadšeni a nešetřili chválou.

Když teta probere své dovednosti, přejde na správnou životosprávu, kterou si udržuje postavu a energii, a doporučí mi nějaké potravinové doplňky, abych se cítila lépe a lépe vypadala. Je pravdou, že se dozvím o různých typech cvičení – teta se jednou věnuje józe, jindy chodí na pilates, aerobik jí také není cizí. K tomu stačí sledovat trendy v účesech a honit svou kadeřnici (ta to kupodivu snáší zřejmě díky štědrým příspěvkům do kapsy), takže i v tomto směru je teta dokonalá. A jak je dokonalá ona, povedlo se jí tak vychovat i dcery, všechny se umí krásně ocenit a zdůraznit své přednosti.

Je mi trapně, ale...

Je mi po tetině návštěvě vždycky trochu trapně, že jsem jak neznalá pipina, trochu je mi

smutno, že s takovým chlubením a samochválou budou „holky“ brzy protivné nejen mně, a

nakonec je mi všechno trochu k smíchu, když si uvědomím, co to stojí času a námahy. A není to nejlevnější způsob předvádění se, protože ani oblékání se u nich neponechává náhodě.

Prostě chvála a obdiv jsou pro tetu a její dcery k životu potřebné.

Se strýcem se moc nevídáme, sem tam přijede a vedou si s mým manželem mužské řeči. Muž mi říkal, že strýc se mezi řečí zmínil, že do tetiných aktivit už nezasahuje a raději s ní nikam po návštěvách nechodí. Je mu trapně z věčné sebechvály, sám se proto raději drží v pozadí. No, a mně nezbývá než ty občasné návštěvy přestát, vyslechnout rady a taky kritiku. Vím, že zdaleka nejsem dokonalá, ale než být jako teta, to raději zůstanu taková jaká jsem.