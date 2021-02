Příběh schizofrenie: Co vlastně prožívají schizofrenici, co cítí, jak myslí?

Schizofrenika si většinou představíme jako člověka, který má rozdvojenou osobnost. Ve skutečnosti jsou projevy této nemoci mnohem pestřejší. Co se odehrává v mysli člověka s touto duševní nemocí? Nahledněte do vnitřního světa mladé schizofreničky v novele V hlavě: Ze zápisků mladé schizofreničky od Gábiny Pokorné.

Lidi s duševním onemocněním většinou nechápeme, přijdou nám divní, i se jich bojíme, a proto se jim vyhýbáme. Pokud se toto onemocnění netýká nás samých či našich nejbližších. O to cennější je, když lidé s onemocněním otevřeně mluví o tom, co prožívají, jak se cítí, ať už je to autentická zpověď konkrétní osoby nebo fikce. Zjistíme nakonec, že jsou to stejní smrtelnící jako my.

S onemocněním schizofrenie, které se sice v populaci týká jen každého desátého, můžeme být konfrontování v novele V hlavě: Ze zápisků mladé schizofreničky​ od Gábiny Pokorné. Kniha zachycuje psychickou nemoc z pohledu mladé vysokoškolačky, která prožívá svá první milostná vzplanutí i zklamání. Ukazuje životní peripetie s mnoha eskapádami, na jejichž konci se mísí pocit rezignace s nadějí nových začátků.

Vnitřní monology poodhalují zákoutí lidské duše, ve které se denně rozehrává nevyrovnaný boj dobra se zlem. Kniha bez příkras přináší zápisy reflektující úzkostné pocity, ale i humor každodennosti.

Gabriela Pokorná se narodila v Praze. Na FF UK absolvovala obor bohemistiky se zaměřením na literární historii. Kniha V hlavě: Ze zápisků mladé schizofreničky je jejím literárním debutem.