Přičarujte si do života lásku: Tato kouzla fungují

Přichází období lásky a zrození nového života. Ať už jste zadaná nebo ne, můžete si i vy přivolat lásku a harmonii ve vztazích pomocí kouzel a rituálů. Poradíme vám, jak na to.

Milostná magie Předtím, než se do nějakého rituálu pustíte, měly by být vaše úmysly jen čisté. Pokud totiž druhá strana vaše city neopětuje, už by šlo o manipulaci, a tedy černou magii, která by vám místo lásky vnesla do života spíš smůlu a neštěstí. Nechtějte zpět získat bývalého partnera, ani přebrat muže jiné ženě nebo dokonce vyvolat city tam, kde nejsou. Místo toho se zaměřte na přivábení nové lásky a ideálního partnera. Milostnou magii pak můžete uplatnit i tehdy, kdy chcete navrátit do vztahu harmonii a porozumění.

Obklopte se červenou Červená barva v sobě nese energii vášně, života a plodnosti. Je také barvou krve a lásky dvou srdcí. Různé její odstíny by tak měly hrát v tomto období prim, ať už při milostné magii nebo jen tak. Oblékejte se častěji do červené nebo zvolte v této barvě alespoň doplněk či amulet. Při čarování by pak rozhodně neměla chybět červená svíce. Z květin vsaďte na rudou růži, která je zasvěcená bohyni Venuši a symbolizuje dokonalost smyslů a romantickou vášeň. Také je spojena s ženskostí, mládím a krásou. V magii pak můžete použít kromě růže i jiné květiny s podmanivou vůní jako jsou fialky, lilie či jasmín.

Rubín a diamant Z kamenů se hodí nejlépe rubín, jehož nošení by vám mělo přivolat lásku a zachovat v partnerství věrnost. K lásce patří ale jednoznačně i diamant. Symbolizuje čistotu úmyslů a jeho tvrdost i trvalé city. Navíc vás bude očišťovat od negativních emocí, které tak nebudete vnášet do vztahu. Kvůli těmto vlastnostem je nejčastěji vsazován do zásnubních prstenů a někdy jsou diamanty všívány i do bílých svatebních šatů.

Symboly pro posílení lásky Možná jste si všimla, že se na svatebních oznámeních vyobrazují velmi často hrdličky. To proto, že jsou spolu celý život a představují tak symbol věrnosti. Také vánoční zvyk líbání pod jmelím má upevnit stálost vzájemných citů. Je totiž věčně zelené a živé. A víte, proč manželský svazek stvrzuje nejen souhlasem, ale i prstýnkem? Protože kroužek znázorňuje věčnost a propojenost. Jsou to kruhy bez počátku a konce. Novomanželé je pak nasazují na čtvrtý prst levé ruky, z kterého má vést céva do srdce, čímž se poukazuje na spojený osud páru.

Patronka lásky Lada U Slovanů byla bohyně Lada symbolem lásky, sexuality, dárkyní života a ochránkyní dětí a žen. Právě z jejího jména odvozujeme slova jako ladný nebo soulad. Svátky na její počest se konaly od 25. května do 25. června a během obřadů se tančily tance kolem ohně a v maskách, takže se nevědělo, kdo je kdo. Nezávazně si mohli vybírat partnery jen na jednu noc na základě přitažlivosti. Vy můžete patronku lásky požádat o harmonii ve vztahu nebo o přivolání lásky. Rituál můžete vykonávat doma i venku. Připravte si oltář, na kterém by neměly chybět alespoň dvě zapálené svíce

(nejlépe bílá a červená) a drobné dárky pro Ladu (květiny, sladkosti a ovoce). Své přání vyslovte například takto: „Mocná a krásná bohyně Lado, prosím tě, otevři mi cestu lásky a zrození a uzavři cestu zášti. Dej, ať ke mně proudí tvá přízeň a tvé dary. Nechť je má láska tebou požehnána." Dary pak nejlépe zakopejte do země po vyslovení prosby.