Už od nepaměti lidé vnímají noc z 30. dubna na 1. května jako jednu z nejtajemnějších vůbec. Filipojakubská noc je považována za začátek světlé části roku, kdy temné síly nemají nad zemí příliš velkou moc. Proto se poslední noc snaží využít tenkou hranici mezi světy a naposledy si zařádit a zaškodit. Ke slovu se přihlásí zase s Dušičkami. Letos se musí oslavy čarodějnic odehrát v komornějším duchu, a tak je možná čas připomenout si lidové zvyky, které před filipojakubskou nocí dělali naši předkové. Ti by ostatně slovo čarodějnice vůbec nepoužili, aby těmto bytostem nad sebou nedali sílu.

Původ svátku je pravděpodobně prastarý, již staří Keltové, kteří na našem území žili zhruba 500 let před naším letopočtem, v tuto dobu slavili jeden ze svých nejvýznamnějších svátků – Beltine (psáno také Beltain či Betlane). Termín se v kalendáři nachází mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem a název je obvykle vykládán jako „jasný oheň“ a právě ohněm Keltové uctívali slunečního boha Beléna. V předvečer svátku se ve vesnicích zhášely staré ohně, aby v nich vše špatné, co minulý rok přinesl, zemřelo. Nový oheň přináší nové začátky a má kouzelnou moc.

Při pohledu do kalendáře může člověka napadnout, proč se říká filipojakubská noc, když Jakub má svátek 30. dubna a Filip až 3. května. Svatý Filip, jeden z 12 apoštolů Ježíše Krista, měl však až do poloviny 20. století svátek 1. května, teprve v roce 1955 jej římsko-katolická církev odsunula na třetího května.

Zvyk se v krajích udržoval po staletí, církev ve snaze vymýtit všechny pohanské zvyky jej proměnila ve filipojakubskou noc. Význam ale zůstal stejný, lidé se snažili uchránit od zlého. A tak na kopcích za vsí zapalovali velké vatry, aby čarodějnice a zlé síly udržely co nejdál od lidských stavení. Popel z těchto magických ohňů nebyl jen tak obyčejný. Dodával sílu a zdraví, a tak se sypal na pole, aby byla dobrá úroda.

Čarodějnice, symbol zla

Lidé z kusů starých oblečení vytvářeli hadrové figuríny, které během noci spálili v ohni. Jasný symbol, který ukazuje, kam patří zlo. Zvyk měl vesničany chránit před čarodějnickými kejkly. Dodnes si do figuríny lidé projektují vlastní trápení a problémy a doufají, že i ta zmizí v ohni. Zapálená košťata vyhozená vysoko do vzduchu měla zapudit čarodějnice, které lítaly vysoko nad jejich hlavami. Roztočené hořící koště pak symbolizovalo Slunce a vyhozené do výšky mělo zabezpečit dobrou úrodu.

Proti uhranutí čarodějnicí lidé před vrata stavení dávali čerstvé drny a pod ně pokládali vejce. Domy také kropili svěcenou vodou a před vrata i na dvůr zapichovali trnové větvě, aby se čarodějnice poranily. Stavení se před samotným svátkem vykuřovala, zřejmě proto, aby se v nich neusadily zlé síly. K tomuto účelu sloužil jalovec, rozmarýn, bolehlav, routa a samozřejmě kadidlo. Muži a chlapci v podvečer práskali na křižovatkách cest biči, zvonili zvonky, rámusili hrnci s pánvemi, protože hlasité zvuky měly čarodějnice držet dál od vsi.