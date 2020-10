Příčinou nespavosti po čtyřicítce může být menopauza. Jak s ní bojovat?

Pozor na teplotu v ložnici

U žen, které přichází do menopauzy, jsou problémy se spánkem časté. Až 61 procent žen trpí některými příznaky nespavosti. Mohou za to klesající hladiny estrogenu a progesteronu. Progesteron je hormon, který má mírně sedativní účinky, které nám mohou dopřát hluboký spánek. Jak jeho množství v těle klesá, může být čím dál složitější usnout.



Ale nejsou to jen hormony či jejich nedostatek, co ztěžuje spánek. Ani návaly horka a noční pocení (dva z nejčastějších příznaků menopauzy) spánku příliš nenahrávají. Pro klidný spánek je třeba stálá a spíše nižší teplota. Náhlá změna teploty těla totiž vyvolá příval adrenalinu. Jedná se o stejnou látku, která se do těla vyplaví v reakci na stres a která má tělo uvést do stavu boje nebo jej připravit na útěk. V takovém rozpoložení je pak těžké zklidnit se a znovu usnout.