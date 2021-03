Příliš častá masturbace: Co se může stát a jaké z toho plynou problémy?

Napadlo vás někdy, že masturbace vám nemusí přinášet jen požitek, ale může vám i uškodit? Neexistují žádné tabulky na to, kdy už počet masturbování překračuje hranice, pokud se ale najdete v následujících bodech, měla byste zpozornět.

Pozitiva Nejdůležitější je vědět, že masturbace má nespočet velmi pozitivních účinků na tělo i mysl. Během orgasmu se v těle uvolňují endorfiny a oxytocin, které pomáhají relaxovat, uvolňují stres a usnadňují usínání. Masturbace také pomáhá zvyšovat sebevědomí a uvědomovat si vlastní tělo, chápat, jak s ním zacházet – a tím pádem poté můžete snadněji komunikovat s partnerem o tom, co chcete. Masturbace vás může dělat šťastnou, ale kde je hranice, jejíž překročení může mít následky?

Znecitlivění Pokud masturbujete příliš často, používáte jednu erotickou pomůcku nebo ten stejný pohyb prsty pokaždé, když se přivádíte k orgasmu, je možné, že budete mít posléze potíže dojít k orgasmu s partnerem. Je totiž možné, že po vibracích, na které si zvyknete, pohyb jeho jazyku nebo prstů nebude dostatečně silný a bude vám trvat mnohem déle, než vyvrcholíte – nebo toho nemusíte být schopna vůbec. To se ovšem může stát jen v případě, že masturbujete opravdu často a denně. Jakmile si dáte chvilku pauzu, potom se vše vrátí do normálu a citlivost se obnoví.

Vztah Pokud propadnete masturbaci v takové míře, že tím budete zanedbávat vztah a vašeho partnera, je jasné, že to bude potřeba řešit. Občas, především pokud máte s masturbací spojeno sledování erotických filmů, můžete dospět k nerealistickým očekáváním od partnera a k celkovému odcizení. Partner také může nabýt dojmu, že už vás nepřitahuje, a tato nejistota se posléze odráží v jeho chování. V tomto případě mnohdy postačí, když si o všem popovídáte bez toho, že byste se navzájem z něčeho obviňovali nebo se soudili. Komunikace ve vztahu je zásadní a možná přijdete na to, že kámen úrazu je někde jinde. A můžete si popovídat o tom, co vás oba bude dělat šťastnými a spokojenými.

Zranění I když si myslíte, že svoje tělo dokonale znáte a víte, co mu dělá dobře, může přesto během masturbace dojít ke zranění. Ať už právě vlivem znecitlivění, kdy z touhy po orgasmu například použijete erotickou hračku hruběji a způsobíte si třeba pohmožděniny či tržné ranky, tak i v jiných situacích. Někdy může být touha po masturbaci silnější než vy, a to zrovna ve chvíli, kdy nemáte po ruce žádnou ze svých hraček. Ženy se pak občas uchylují k improvizaci a použijí, co je zrovna napadne, respektive co mají ve své blízkosti. A právě takové situace mohou vést k nepříjemným zraněním.