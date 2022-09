Princ Harry slaví 38: Královského rebela se srdcem po Dianě miluje celý svět

Letošní narozeniny pravděpodobně nebudou pro prince Harryho příliš veselé. Je to jen pár dní, co vévoda ze Sussexu přišel o svoji babičku, královnu Alžbětu II., a tak není vhodný čas na oslavy. Přesto je namístě si připomenout, čím si tento sympatický zrzek získal celý svět!

Složité dětství Když zrzavá hlavička prince Harryho spatřila světlo světa, možná se mohlo zdát, že bude mít vzhledem ke svému královskému původu na růžích ustláno. Celým jménem Henry Charles Albert David ale neměl tak snadné dětství, jak by to mohlo nezasvěceným připadat, i když byl obklopen neuvěřitelným bohatstvím. Ačkoliv se jeho matka princezna Diana snažila sebevíc dopřát Harrymu i jeho staršímu bratrovi Williamovi co možná nejnormálnější dětství, ne vždy se to dařilo. Její manželství s Charlesem bylo problémové, a tak není divu, že obě děti jistě byly svědky mnoha hádek. Nelehký rozvod, kdy byla celá rodina vláčena bulvárem, situaci ještě zhoršil a největší ránou pak byla nečekaná Dianina smrt, když bylo Harrymu necelých třináct let. Ačkoliv studoval na sebelepších školách a nikdy si nemusel lámat hlavu s penězi, ztrátu milované matky mu nemohlo nic nahradit. Jaké skandály má na triku princ Harry? Podívejte se na video:

Rebel z povolání Lumpárny koukaly Harrymu z očí už odmala, přísná královská etiketa ho však dlouhé roky držela na uzdě. Jednou to ale přijít muselo a nastřádaná energie se potřebovala dostat ven. Své divoké období si Harry prožil během studií, kdy královské rodině několikrát dost výrazně pokazil reputaci. Například tehdy, když si na maturitní večírek vyrazil v nacistické uniformě s hákovým křížem, načež musel na Charlesův příkaz navštívit koncentrační tábor v Osvětimi. Nebo tehdy, když se účastnil bujarých večírků, kde šňupal vodku, kouřil marihuanu a pobíhal nahý po chodbách hotelu. Známý byl také svou zálibou v ženách, které snadno a rychle propadaly kouzlu královského rebela, jehož sympatickému úsměvu šlo jen těžko odolat. Každé období má ale svůj konec a stejně tomu bylo i u Harryho.

Hrdina ve válce Přestože se zrzavý sympaťák odmala snažil vymanit z královských okovů a zdálo se, že disciplína je mu cizí, opak byl nakonec pravdou. I když ho do armády vedla právě touha zbavit se nálepky britského prince, výsledkem bylo, že se z drzého rošťáka stal muž. Mezi vojáky totiž nebyl princem, ale pouze Harrym. Absolvoval vojenskou akademii v Sandhurstu, v armádě působil deset let a v současnosti je kapitánem v záloze. Dlouhou dobu chtěl být jako voják nasazen ve skutečném válečném konfliktu, jeho účast v Iráku byla ale zamítnuta. Nakonec se roku 2007 dostal do Afghánistánu. Odtud však musel být odvolán zpět do vlasti po 77 dnech, protože se o jeho službě v Afghánistánu dozvěděl tisk. Rozhodnutí o jeho odvolání padlo proto, že mohl být dobrým terčem pro nepřítele. Přesto byl v Afghánistánu nasazen ještě podruhé, a sice od září 2012 do ledna 2013.