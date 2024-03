Princezna Catherine oznámila, že má rakovinu a podstupuje chemoterapii

„Byl to samozřejmě obrovský šok a William a já jsme se snažili udělat vše, co bylo v našich silách, abychom to zpracovali a řešili soukromě ve prospěch naší rodiny. Jak si dokážete představit, trvalo to. Trvalo mi dobu, než jsem se zotavila z velké operace, abych mohla začít s léčbou. Ale co je nejdůležitější, trvalo nám, než jsme všechno vysvětlili Georgovi, Charlotte a Louisovi způsobem, který je pro ně vhodný, a ujistili jsme je, že budu v pořádku,“ informovala princezna o tom, že i děti jsou obeznámeny se stavem jejího zdraví.

Doufejme, že se senzacechtiví lidé včetně novinářů, kteří v poslední době vymýšleli jednu konspirační teorii za druhou, chytnou za nos a dopřejí princezně i celé rodině klid a soukromí, které v této době tolik potřebují.